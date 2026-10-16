    • 16 de octubre de 2026 - 20:29

    Candela Arizaga no declarará contra Facundo Moyano y pidió levantar las medidas restrictivas

    La influencer se encuentra en Madrid junto a Facundo Moyano y presentó un escrito judicial a través de su abogado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un sorpresivo giro en la causa por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad que involucra a Facundo Moyano, la influencer Candela Arizaga confirmó que no se presentará a declarar el próximo lunes 19 de octubre ante la Justicia.

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    A través de un escrito presentado por su abogado defensor, el doctor Roberto Herrera, la joven —quien actualmente se encuentra en Madrid junto al propio dirigente gremial imputado— solicitó que se deje sin efecto la cita testimonial y que se levante la medida cautelar de restricción de acercamiento que pesa sobre el sindicalista.

    "Desean continuar con la relación de pareja"

    La citación judicial buscaba determinar si la joven había sido víctima de presiones o coacciones para retirar los cargos o convivir con el imputado. Sin embargo, en el escrito oficial se argumentó que Arizaga no instó la acción penal y que su intención actual es dejar sin efecto el proceso contra Moyano.

    "Mi patrocinada no instó la acción penal en estas actuaciones. Con posterioridad a la adopción de la medida cautelar dispuesta respecto del Sr. Facundo Moyano, manifestó expresamente su voluntad de que aquella fuera revisada y revertida, haciendo saber que ambos desean continuar con su relación de pareja y preservar el vínculo", sostiene el texto presentado ante la Fiscalía.

    Asimismo, la representación legal de la influencer adjuntó un informe psicológico elaborado por su profesional tratante y remarcó que hacerla comparecer nuevamente ante la sede judicial implicaría una situación de revictimización, dado que su testimonio inicial ya consta en el expediente.

    Incertidumbre por el regreso al país

    Pese a la vigencia de la prohibición de acercamiento ordenada por la Justicia argentina, Moyano y Arizaga compartieron días en España. Ante las especulaciones sobre un eventual retorno conjunto, el abogado Herrera aseguró en declaraciones mediáticas que "juntos no vuelven" a la Argentina para evitar complicaciones legales en los controles migratorios.

    La Fiscalía deberá definir ahora si hace lugar al pedido de la defensa para dejar sin efecto la audiencia del lunes o si insiste en tomarle declaración a la joven para verificar de manera directa las condiciones de su situación personal.

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