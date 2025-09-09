Captaron niñas menores en “Roblox”, una plataforma de videojuegos y las sumaron a un grupo de WhatsApp con contenido sexual Lo denunciaron cuatro familias de Santa Fe. Las menores de entre 10 y 12 años fueron contactadas a través de la plataforma de juegos y luego agregadas un grupo donde circulaba material sexual explícito.

“Roblox” es el nombre de una plataforma de juegos en línea y un motor de creación de videojuegos, donde los usuarios pueden jugar millones de juegos creados por otros, o diseñar y publicar sus propios mundos virtuales e interactivos, conocido como “experiencias”.

La palabra es una combinación de los términos en inglés “robot” y “blocks” (bloques), que reflejan la naturaleza de consruir y crear dentro de la plataforma.

Desde su perfil, la empresa indica que la plataforma está pensada para los niños mayores de 13 años y que su principal objetivo es empoderar la imaginación y la creatividad de los usuarios usando herramientas como Roblox Studio.

Recientemente, esta empresa estadounidense dio un paso estratégico en el competitivo mercado del contenido audiovisual al lanzar una aplicación de videos cortos.

Con esto busca emular el éxito de TikTok y conectar aún más a su amplia base de usuarios.

Pero por nada de esto la plataforma de videojuegos, muy popular entre los niños, saltó a los titulares de los medios de comunicación, al menos en Argentina: lo hizo por dos resonantes casos de grooming.

La gravedad del problema quedó expuesta con el reciente caso en la ciudad de Cipolletti, en Río Negro, donde un adulto fue detenido por acosar sexualmente a un niño de ocho años a través de Roblox.

El groomer ofrecía robux, las monedas virtuales de la plataforma, a cambio de fotos íntimas del menor.

MIRA TAMBIÉN Billeteras virtuales retienen Ingresos Brutos por hasta 5%: a quiénes alcanza y desde cuándo

La intervención de la familia permitió su detención y puso en el centro del debate la dimensión real de los peligros digitales:

Esto destapó una olla de algo que viene pasando hace rato. Lamentablemente, muchas familias llegan tarde a comprender los riesgos en el mundo digital porque suponen que, mientras sus hijos no tengan teléfono propio ni redes sociales, no hay motivos de alerta.

El caso de Cipolletti, lamentablemente es uno más de miles, el que verdaderamente encendió las alarmas ocurrió en la provincia de Santa Fe.

Cuatro familias denunciaron que sus hijas menores de edad fueron captadas a través de la plataforma de juegos Roblox e incluidas en un grupo de WhatsApp en el que se enviaba material de abuso sexual explícito.

Los denunciantes, vecinos del pueblo de Barrancas, emplazado a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Rosario, sostienen que las adolescentes de entre 10 y 12 años fueron incorporadas al grupo de la aplicación de mensajería instantánea, en el cual había unas 426 personas que enviaban videos y fotografías de índole sexual.

“Septiembre para chicas” es el nombre que tiene el grupo junto al emoticón de un corazón y en la descripción ofrecía una serie de pautas antes de participar: “No llorar, añadir amigas, solo chicas, 0 hombres”.

Los padres de las damnificadas radicaron la denuncia en la Comisaría N°3 de Barrancas, en el departamento San Jerónimo.

En su relato sostuvieron que hallaron en los celulares a niñas que formaban parte de las comunidades con prefijos similares (3466) y que residen en las localidades aledañas de Arocena, Monje, San Fabián e Irigoyen.

MIRA TAMBIÉN Tras la derrota electoral, el FMI ratificó el apoyo al programa económico del Gobierno

El director de la ONG Grooming Argentina en Rosario, Hernán Navarro, dialogó con radio LT3 y mencionó que se trata de “un enemigo invisible e intangible” y reclamó por la educación digital en las escuelas: “En los colegios se les habla a los chicos sobre los dinosaurios, pero no de inteligencia artificial”, destacó.

Navarro también alertó que, en grupos de WhatsApp, cualquiera puede acceder a los números de los demás integrantes y continuar el hostigamiento en forma individual.

Además, remarcó que muchos menores se crean perfiles falsos con edades de adultos, lo que él definió como “un DNI trucho otorgado por los propios padres”.

Sin ir más lejos los casos argentinos tiene como víctimas a un chico de 8 años y niñas entre 10 y 12 años.

Es decir, por debajo del límite de edad de la plataforma. Esto implica que fallaron los controles parentales, por eso, la importancia de que los padres sigan los pasos de sus hijos cuando entran en el mundo de internet.

Cómo cuidar a los chicos

Los psicólogos destacan la importancia de acompañar la experiencia digital con cuidados específicos. Según los especialistas, los riesgos principales son el contacto con desconocidos, los micropagos y la exposición a contenidos no apropiados. Por eso, sugieren que los padres intervengan de manera activa.

Las precauciones clave son: