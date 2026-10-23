Comienza el juicio Hotesur-Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner, acusados por lavado de dinero, seguirán la primera audiencia de forma virtual

Este viernes a las 10 comienza en la Sala Auditorio de Comodoro Py el juicio unificado por Hotesur y Los Sauces , una causa por presunto lavado de dinero en la que hay 32 imputados , entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner . Es el tercer juicio oral que enfrenta ella y el primero para él.

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Presencia virtual, solo en la apertura. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) autorizó a ambos a seguir la primera audiencia a distancia . Cristina Kirchner, que cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución, pidió evitar el traslado a los tribunales de Retiro. Máximo Kirchner solicitó la modalidad remota para compatibilizar el debate con su actividad parlamentaria .

Por mayoría, los jueces resolvieron que la virtualidad será excepcional y limitada a la apertura , ya que el poco margen entre la decisión de Casación y el inicio del proceso dificultaba asegurar la presencia de todos los acusados, algunos de los cuales viven fuera de la jurisdicción. Los abogados deberán estar en la sala . Después de la lectura de las acusaciones, las audiencias seguirán de forma presencial , salvo autorizaciones particulares.

Quiénes intervienen. El tribunal está integrado por los jueces José Michilini , Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni . La acusación estará a cargo de los fiscales Diego Velasco y Juan Agustín Argibay Molina , y la Unidad de Información Financiera (UIF) participará como querellante .

Cronograma. Se prevén tres audiencias semanales : lunes, viernes y sábados . El tribunal reservó además los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria judicial de enero de 2027 , que podría extenderse a la segunda, para asegurar la continuidad. La jueza Palliotti advirtió que la frecuencia podría ajustarse si las partes piden los diez días que prevé el Código Procesal para preparar su intervención, algo que se abrió con la unificación dispuesta por Casación .

Las audiencias se podrán seguir en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

De qué se acusa en Hotesur y Los Sauces

Según la acusación, Hotesur formó parte de un circuito ligado a la actividad hotelera, mientras que Los Sauces está vinculada con operaciones de alquileres con firmas asociadas a los grupos de Lázaro Báez y de Cristóbal López y Fabián De Sousa (Indalo). Para la fiscalía, los pagos de alquileres de esas empresas a Los Sauces formaron parte de una presunta maniobra de lavado de dinero.

Los imputados se dividen en tres grupos: los acusados en ambos expedientes, los vinculados solo con la operatoria hotelera y los que serán juzgados únicamente por los alquileres de inmuebles y hoteles.

Entre quienes enfrentan los dos casos figuran, además de Cristina y Máximo Kirchner, el empresario Lázaro Báez, su hijo Martín Báez, la exdiputada Romina Mercado, el empresario Osvaldo Sanfelice, el contador Víctor Manzanares, el escribano Ricardo Albornoz, Emilio Martín, Martín Samuel Jacobs y Alberto Oscar Leiva.

La acusación les atribuye distintos roles en la administración de las sociedades, las operaciones patrimoniales, la circulación de fondos y la aprobación de contratos y documentación contable. A Lázaro Báez lo señala como organizador.

El expediente Los Sauces incluye además a Cristóbal López y Fabián De Sousa, a Leandro y Luciana Báez, Claudio Bustos, Carlos Alberto Sancho, los escribanos Norma Beatriz Abuin y Jorge Marcelo Ludueña, y a cinco empleados y funcionarios del Banco Nación de Río Gallegos.

Todos los acusados gozan de la presunción de inocencia mientras no haya sentencia firme.