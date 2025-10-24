Rige la veda electoral: desde qué hora y qué no se puede hacer Consiste en una serie de restricciones que rigen durante el proceso electoral y que los ciudadanos no pueden infringir.

Este domingo 26 de octubre se realizarán las Elecciones Legislativas 2025 en todo el país. Los ciudadanos asistirán a las urnas para elegir 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales, renovando parcialmente ambas cámaras del Congreso. Durante la jornada, los votantes deberán respetar la veda electoral establecida por el Código Electoral Nacional.

La veda electoral consiste en una serie de restricciones que rigen durante el proceso electoral y que los ciudadanos no pueden infringir. Las prohibiciones comenzarán 48 horas antes de la votación y finalizarán tres horas después del cierre de las urnas.

Según el cronograma oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE), se detalla qué está permitido y qué no durante este período previo y durante el día de los comicios.

¿A qué hora inicia la veda electoral?

La veda electoral comenzará el viernes 24 de octubre a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta tres horas después de la finalización de los comicios. Durante ese tiempo, estarán prohibidas las siguientes actividades:

Reuniones de electores o depósito de armas en un radio de 80 metros alrededor de las mesas de votación.

Espectáculos públicos al aire libre o en espacios cerrados, así como cualquier reunión no vinculada al acto electoral.

Publicación o difusión de encuestas, sondeos o proyecciones sobre los resultados.

Entrega de boletas dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos.

Venta de bebidas alcohólicas desde 12 horas antes de la elección y hasta tres horas después de su cierre.

Qué pasa si no se respeta la veda electoral

Si algún partido político infringe la veda electoral mediante actividades de campaña, podrá perder el derecho a recibir financiamiento público durante uno a cuatro años, además de quedar excluido del financiamiento electoral por una o dos elecciones.

Por su parte, los ciudadanos que incumplan la normativa podrán recibir multas de entre $10.000 y $100.000 o incluso ser detenidos por hasta 15 días si realizan propaganda política o exhiben banderas y distintivos partidarios en la vía pública durante la jornada electoral.

San Juan desplegará un amplio operativo de seguridad por las elecciones

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía, prestará colaboración en el operativo electoral que se pondrá en marcha el domingo 26 de octubre a las 6 de la mañana y se extenderá hasta la finalización del levantamiento de urnas. Participarán más de 500 efectivos policiales que asistirán al Ejército Argentino y a las Fuerzas Federales en los establecimientos de votación distribuidos en toda la provincia.

Durante el fin de semana, un total de 700 efectivos estarán afectados a tareas de prevención, control y asistencia en el marco de los comicios. El objetivo de la Policía de San Juan será mantener el orden público y evitar actividades de proselitismo en las inmediaciones de las escuelas habilitadas para votar.