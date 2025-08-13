Cómo se prepara Milei para lanzar la campaña El Presidente dará el discurso central en el acto que se realizará este jueves a las 18 en el club Atenas de La Plata. Allí también presentará a los postulantes de La Libertad Avanza que competirán en las elecciones del 7 de septiembre.

Javier Milei prepara su discurso para lanzar la campaña en el estadio del club Atenas de La Plata. El acto se realizará este jueves a partir de las 18. Según pudo saber TN, el Presidente tiene previsto polarizar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicilof, y cuestionar la gestión bonaerense.

“La idea es polarizar con el kirchnerismo y apuntar contra el estado de la provincia”, expresan en Nación. Es la misma línea que aplicó la mesa electoral del Ejecutivo cuando definió hacer la foto de los candidatos con el primer mandatario en Villa Celina, en La Matanza. “Vamos a mostrar los peores lugares de cada sección”, agregan.

El jefe de Estado presentará además en el acto a los postulantes de La Libertad Avanza que competirán en las elecciones del 7 de septiembre: Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni, entre otros.

Lo mismo aplica para el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, y para el legislador José Luis Espert, que encabezará la lista a diputados nacionales. El oficialismo busca unificar la campaña nacional con las provinciales y no descarta la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, -que será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires- en el evento.

En la mesa chica de la Casa Rosada aseguran que Milei hará énfasis en la línea discursiva del “Kirchnerismo Nunca Más” e intentará vincular las políticas de la oposición con las áreas “menos desarrolladas” del territorio bonaerense. En Nación sostienen que la bandera con el slogan la preparó el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría.

Se trata de la tipografía del libro sobre el informe “Nunca Más”, que abarca el trabajo realizado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). En Nación reconocen que buscaron generar “ruido y polémica” y hubo diferencias sobre la decisión discursiva. “Hubo muchas ideas y vueltas”, agregan.

El Presidente convocó este martes a la noche a diputados de La Libertad Avanza y aliados a la quinta de Olivos para transmitirles los ejes de campaña para las elecciones del 26 de octubre. Gran parte de los asistentes descartó que el primer mandatario haya hecho mención al tratamiento de los vetos al aumento jubilatorio y a la emergencia en discapacidad en el Congreso.

El jefe de Estado tiene previsto desembarcar también en el corto plazo en la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires y planea visitar una serie de provincias, como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, entre otras, para apuntalar a sus candidatos. Los detalles los está definiendo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

