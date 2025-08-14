La oferta de Milei para repartir ATN a los gobernadores

Dispuesto a salir de la hegemonía de la oposición dura en el Congreso, que vota leyes que rechaza el Ejecutivo, el Gobierno impulsó ayer en Diputados una alternativa al proyecto sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que ya tiene la media sanción del Senado. De esta manera, el oficialismo, de la mano de los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo y de San Juan, Marcelo Orrego, logra romper los dos tercios que ya tenían asegurados los bloques opositores para salir al paso de un eventual veto presidencial.

Se trata de una caja multimillonaria -este año recaudaría cerca de $1 billón- que actualmente retiene en su totalidad la Nación y reparte solo una pequeña parte entre las provincias de manera arbitraria.

Uno de los datos de la reunión fue que LLA y el PRO sumó también a los diputados de la UCR Lisandro Nieri, un hombre del gobernador Alfredo Cornejo, Además, del partido Producción y Trabajo, se sumó Nancy Picón Martínez, con terminal en el Gobierno de San Juan que conduce Marcelo Orrego.

La propuesta del oficialismo también tuvo el aval de Jorge Macri (CABA) y podría sumar también a los gobernadores de Entre Ríos y Chaco.

La iniciativa del oficialismo consiste, básicamente, en mantener la actual lógica de reparto de este fondo, esto es, que el Poder Ejecutivo conserve la facultad conferida por ley para repartir sus recursos para atender eventuales situaciones de emergencia que sucedan en las provincia. Lo novedoso que incorpora el texto es que, de existir un remanente de fondos al cierre de un ejercicio fiscal, este debe ser repartido de manera diaria y automática entre todos los distritos.

Está clara la jugada del oficialismo: el objetivo es quebrar el frente de los gobernadores para restarle fuerza al proyecto, y de paso, evitar que el gobernador bonaerense Axel Kicillof, se quede con la mayor tajada por su mayor índice de coparticipación (21,2%). En cambio, la contrapropuesta de LLA le permite al Gobierno mantener la mecánica actual de reparto de los ATN marcada por la discrecionalidad-, por lo que las provincias beneficiadas serían aquellas más afines al oficialismo. Toda una tentación.