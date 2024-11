Compras en el exterior: sacan impuestos y amplían el límite Es para ropa, juguetes y pequeños electrodomésticos, entre otros productos, vía courier. Se podrá comprar hasta 3.000 dólares.

Con la mira puesta en levantar el cepo cambiario hacia fines del próximo verano, el Gobierno decidió avanzar con más medidas destinadas a aplastar la inflación,. Tras anticipar que el crawling peg será bajado a la mitad, el 1%, el equipo económico analiza más bajas de tasas de interés y da nuevos pasos para alentar las importaciones, una herramienta clave para deprimir los precios locales.

Ahora, la Secretaría de Comercio anunció que se flexibilizarán los límites en los envíos de importaciones eventuales (courier) a partir de diciembre próximo.

Lo concreto es que el Gobierno elevará a partir de diciembre de los actuales 1.000 dólares a 3.000 dólares los límites de importación de productos a través de compras con tarjeta a través del sistema courier, en línea con otros países de la región. Además, eliminará desde ese mismo mes los aranceles por los primeros 400 dólares para las compras de bienes destinados a uso personal. En este último caso, los bienes sólo tributarán el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Esto implica comprar más barato en el exterior a través de Amazon, Aliexpress, eBay y otras plataformas de ecommerce a través de servicios de courier como FedEx o UPS.

Durante el anuncio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que esto apunta a que ‘todos puedan comprar en el extranjero aún cuando no tengan dinero para comprar un pasaje y viajar al exterior’ y consideró que ‘es demoníaco’ que quien no pueda viajar no pueda hacer compras.

‘A modo de ejemplo una campera en el exterior que vale 100 dólares paga 67 dólares de impuestos, con esta medida pasará a pagar 21 dólares’, detalló.

El ejemplo puesto por el Gobierno apunta a uno de los sectores que más subieron sus precios este año, el rubro indumentaria.

Según el comunicado oficial “a través de esta medida, todos los argentinos van a poder acceder a productos importados con precios más competitivos, en especial aquellos que no tienen la oportunidad de viajar. Por ende, van a poder traer ropa, juguetes y/o pequeños electrodomésticos del exterior”.

A través del régimen courier se pueden recibir 5 envíos por año y es el que actualmente utiliza Amazon, según resaltaron desde la Secretaría de Comercio. “Una Play Station tiene 35% de arancel más 3% de tasa estadística, en textiles sucede lo mismo y en pequeños electrodomésticos hay 20% más 3% de tasa”, explicó una fuente.

Por otro lado, las empresas podrán importar de manera más ágil los insumos, repuestos y piezas que necesiten de manera urgente para su producción.

Se aclaró que esta medida no afecta a la importación bajo el régimen del correo ‘puerta a puerta’, operado por los Correos oficiales, para el cual se anunciarán modificaciones en las próximas semanas.

Otro intento para eliminar las PASO

El Gobierno anunció que enviará al Congreso la ley de reforma para el Fortalecimiento Electoral, que implica la eliminación de las PASO, la modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos y el sistema de financiamiento de los partidos. El portavoz Manuel Adorni señaló que, desde su creación, “las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”. “Solo en 2023, tuvieron un costo de $45.445 millones, a valores históricos y en términos reales, esto fue mucho más gravoso”, afirmó Adorni.