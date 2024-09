Confirmaron que Fabiola recibió un desinflamante en las fechas en las que denunció los golpes El frasco de árnica ingresó el 1° de julio de 2021 en la Quinta de Olivos. En su denuncia, la ex primera dama indicó que el entonces médico presidencial le había recetado el tratamiento tras una trompada de Alberto Fernández.

En el marco de la causa que investiga la supuesta violencia de género por parte de Alberto Fernández a Fabiola Yañez, la Justicia confirmó que un frasco de árnica ingresó a la Quinta de Olivos en las fechas en las que la ex primera dama denunció haber recibido un golpe de puño del expresidente. El producto desinflamatorio fue recibido por la secretaria de Daniel Rodríguez, el intendente de la residencia presidencial.

La Secretaría General de la Presidencia le remitió a la fiscalía de Ramiro González información de la Unidad Médica Presidencial sobre Fabiola Yañez. Allí se confirma que el 1 de julio de 2021 ingresó el producto a la Quinta de Olivos. “Se envía para PD (Primera Dama) frasco de árnica 30 C”, se detalla en el informe. Además, TN pudo saber que fue la secretaria del exintendente de la residencia oficial quien recibió el producto médico.

Yañez había declarado ante la Justicia que sufrió golpes de Alberto Fernández y uno de sus ojos le había quedado morado —como se ve en la foto que recorrió los medios—. En esa declaración, indicó que el médico de la unidad presidencial, Federico Saavedra, le había recetado un tratamiento homeopático.

El relato de Yañez sobre el supuesto golpe de puño indica lo siguiente: “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, “que me hiciste”. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión”.

Qué había dicho Yañez en la Justicia sobre los globulitos de árnica que le recetó el médico Saavedra

Y agregó: “Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quede en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”.

La documentación oficial ahora confirma que efectivamente se ingresó un frasco de árnica en los días en los que ella dijo haber recibido el golpe. La fiscalía reconstruye este hecho e intenta determinar cuándo ocurrió el golpe. Se presume se produjo a partir de la segunda semana de junio porque el tratamiento ingresa el 1 de julio.

La información a la que pudo acceder la Justicia toma mayor relevancia porque el próximo jueves deberá ir a declarar el exjefe de la Unidad Médica Presidencial Federico Saavedra y el fiscal Ramiro González tiene elementos concretos que ponen al médico contra las cuerdas.

El magistrado podrá preguntarle a Saavedra qué sabía respecto del golpe que había sufrido Fabiola Yañez en su ojo y por qué decidió recetarle árnica. Se confirmará si el entonces jefe de la Unidad Médica Presidencial sabía sobre los golpes que habría recibido la primera dama.

En paralelo, hay otro afectado por la documentación que entregó la Unidad Médica Presidencial. Se trata de Daniel Rodríguez, quien fuera intendente de la Quinta de Olivos durante todo el mandato de Alberto Fernández.

Es que la información indica que el frasco de árnica lo recibió la secretaria de Daniel Rodríguez y esto podría dar a entender que el intendente de la residencia presidencial al menos estaba al tanto de la medicina que recibía la por entonces primera dama.

El pasado 26 de agosto, Rodríguez declaró por más de cuatro horas en los tribunales federales de Comodoro Py, tras ser citado como testigo en la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández.

Según pudo saber TN, durante su testimonio dijo que no le consta que haya habido golpes hacia la ex primera dama, Fabiola Yañez, pero sí reconoció “un gran conflicto y deterioro de la pareja” después de la fiesta de Olivos durante la pandemia.

Rodríguez sostuvo que no vio personalmente hechos de violencia física, pero sí escuchó gritos. También desmintió que haya tenido que intervenir personalmente, pero dijo que el ánimo estaba “caldeado”.

Toda esta declaración podría echarse por tierra si se confirma que Rodríguez estaba al tanto de la medicina que recibía Fabiola Yañez, algo que no declaró durante su participación en la causa de la semana pasada.