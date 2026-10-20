Conflicto en Fate: la Justicia le ordenó pagar $1.200 millones en sueldos adeudados a 200 trabajadores

El Juzgado Laboral N° 17 dictaminó que la empresa de neumáticos acredite los salarios correspondientes al período marzo-junio.

El extenso conflicto judicial y sindical tras el cierre de la planta de neumáticos Fate en la localidad bonaerense de San Fernando sumó un hito decisivo. El Juzgado Laboral N.º 17 le ordenó a la compañía el pago de $1.200 millones en concepto de salarios adeudados a unos 200 trabajadores que quedaron cesantes tras el cese de operaciones del establecimiento.

La resolución judicial dictaminó que las acreditaciones correspondientes a las remuneraciones del período comprendido entre marzo y junio de 2026 deben concretarse este mismo viernes. Para hacer efectivo el desembolso, la firma deberá utilizar fondos que se encontraban embargados previamente, lo que deja a la conducción de la empresa sin margen de maniobra para postergar la liquidación.

La postura del SUTNA: reclamo por salarios y reapertura A pesar del fallo favorable respecto de las acreencias salariales, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), conducido por Alejandro Crespo, confirmó que apelará el monto fijado por la Justicia.

El gremio sostiene que continuará con las demandas por los sueldos posteriores al cierre de la fábrica. Desde la representación sindical insisten en que el cese de actividades no respondió a una reestructuración o despido masivo convencional, sino a un lock-out patronal ejecutado de manera deliberada por la conducción del establecimiento.

En esa misma línea, la conducción del SUTNA cuestionó judicialmente los acuerdos de retiro voluntario firmados durante los meses del conflicto y solicitó la anulación formal de esos instrumentos, al tiempo que mantiene el pedido de reapertura de la planta productiva.