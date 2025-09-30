Conmoción: chocó dos veces el auto de una familia y le fracturó el cráneo a un bebé de 18 meses Los vecinos le advirtieron que había un nene en el auto, pero igual los embistió y le causó graves heridas al menor.

Una discusión de tránsito desencadenó un brutal ataque en el barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. Según relataron testigos, un hombre chocó dos veces de manera intencional el auto en el que viajaban una pareja y su hijo de apenas 18 meses. El bebé terminó con una fractura de cráneo y permanece internado.

El conductor, un hombre de 29 años identificado como Juan Cruz Peracca, fue imputado por el delito de lesiones leves dolosas con alevosía y trasladado a la cárcel de Bouwer, donde quedó alojado.

El ataque: dos embestidas y un bebé herido

Según la denuncia, el conductor de la Amarok chocó dos veces a propósito al auto más chico, ignorando los gritos desesperados de la madre, que le advertían que en el interior del coche viajaba un bebé.

La secuencia también generó desesperación entre quienes presenciaron la escena. “Le gritábamos que había un bebé, pero igual chocó de nuevo”, contó a El Doce una vecina, todavía conmocionada por lo ocurrido.

Tras el segundo impacto, aún más violento que el primero, el bebé fue rescatado del auto y trasladado de urgencia al hospital. Los médicos confirmaron que sufrió una fractura de cráneo, una lesión de extrema gravedad para su edad, aunque por el momento no presenta compromiso neurológico.

La investigación

La Policía de Córdoba detuvo al conductor, que quedó a disposición de la Justicia. Las autoridades investigan si manejaba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia.

El bebé permanece internado en estado reservado. Su familia pidió respeto y cautela mientras esperan novedades sobre su evolución.

El abogado de la familia: “Puso en riesgo la vida del bebé”

En diálogo con Arriba Córdoba, el abogado de la familia, Esteban Yangüez Papagenadio, calificó el caso como gravísimo.

“Es un hecho tremendo, puso en riesgo la vida del bebé, que por suerte viene evolucionando. Este sujeto está detenido no por la causa o la carátula legal, sino por su conducta procesal: trató de amedrentar a los padres exigiendo el cobro del daño de su camioneta”.

El letrado también reveló que Peracca ya tenía antecedentes por resistencia a la autoridad y desobediencia.

“No sabemos por qué estaba libre. La agresión arrancó de la nada. El detonante fue haber frenado en amarillo. Mi cliente iba adelante y frenó, lo insultó, lo escupió y le tiró la camioneta dos veces contra un pequeño auto como el Up”, relató.

La defensa de la familia insiste en que se trató de un intento de homicidio. “Él sabía que en el auto había un bebé. La madre gritó desesperadamente y aun así embistió nuevamente”, concluyó el abogado. El hecho es investigado por la fiscal Claudia Palacios.