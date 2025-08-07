Cuándo cobro SUAF de ANSES agosto 2025: quiénes reciben el aumento El organismo publicó todo el detalle de pagos.

En agosto de 2025, la ANSES confirmó un nuevo aumento para las familias que reciben la Tarjeta Alimentar a través del sistema SUAF. El monto máximo asciende a $108.062 para quienes tienen tres o más hijos y se deposita junto con las Asignaciones Familiares.

El beneficio está destinado a titulares de AUH, AUE, PNC por madre de 7 hijos o más, y familias con hijos con discapacidad. Como es habitual, el pago se organizará según el calendario de ANSES, que distribuye las fechas por terminación de DNI para garantizar una liquidación ordenada y segura.

Quiénes cobran el aumento de la Tarjeta Alimentar ANSES por SUAF en agosto 2025

Durante agosto 2025, las familias alcanzadas por la Tarjeta Alimentar recibirán un monto actualizado según la cantidad de hijos. Los importes definidos por ANSES son: $52.250 para un hijo, $81.936 para dos, y $108.062 para tres o más hijos. El beneficio se deposita de forma automática junto con la asignación principal, sin que el beneficiario deba realizar ninguna gestión adicional.

Acceden a este refuerzo económico los siguientes grupos:

Personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen hijos de hasta 17 años inclusive.

Mujeres embarazadas desde el tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE).

Familias con hijos con discapacidad que perciben AUH, sin límite de edad.

Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más.

La ANSES remarcó que “el monto se acredita automáticamente junto con la asignación, en la misma cuenta bancaria y en la fecha habitual de cobro”. Para consultar si te corresponde el beneficio, el organismo recomienda ingresar a Mi ANSES con tu número de CUIL y clave de la seguridad social, y seleccionar la opción “Mis Asignaciones” dentro del apartado “Hijos”.

Calendario de pagos SUAF agosto 2025: cuándo cobrás según tu DNI

El calendario de pagos SUAF establecido por ANSES para agosto 2025 comienza el viernes 8 de agosto y se extiende hasta el jueves 21, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. Esta metodología busca facilitar una entrega ordenada y evitar demoras en el sistema bancario.

El cronograma es el siguiente:

DNI terminados en 0: viernes 8 de agosto

DNI terminados en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminados en 2: martes 12 de agosto

DNI terminados en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminados en 4: jueves 14 de agosto

DNI terminados en 5: viernes 15 de agosto

DNI terminados en 6: lunes 18 de agosto

DNI terminados en 7: martes 19 de agosto

DNI terminados en 8: miércoles 20 de agosto

DNI terminados en 9: jueves 21 de agosto

Para conocer la fecha exacta de cobro, los beneficiarios pueden consultar el calendario ingresando a Mi ANSES o acceder directamente a la sección “Hijos” > “Mis Asignaciones”. Allí también es posible verificar si el aumento de $108.062 fue asignado y en qué cuenta será depositado.