De qué se trata la reforma tributaria: los cambios en IVA, Ganancias e Ingresos Brutos Nuevas reglas fiscales y el impacto en los ingresos de las provincias configuran un escenario de alta incertidumbre. Cómo afectarán al bolsillo y qué obstáculos surgen con la ausencia de varios mandatarios en la mesa de negociación

El Gobierno definió que las reformas de “segundo orden” como aquello que estaba en juego en las elecciones legislativas. Y ahora, con la victoria y la nueva composición del Congreso a partir del 10 de diciembre, crece el compromiso de enviar una nueva propuesta para el sistema tributario.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó las líneas principales de los cambios previstos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ganancias e Ingresos Brutos (IIBB), este último bajo jurisdicción provincial.

El ex director de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Osvaldo Giordano, propuso un “Super IVA”. Pero Caputo aclaró que la modificación impositiva tendrá otro enfoque: la división del tributo entre Nación y las provincias. “La idea es generar competencia impositiva entre las provincias”, afirmó el ministro, en una entrevista en el streaming La Casa. Y agregó: “Lo vamos a dividir (el IVA) entre nacional y provincial. Nosotros cobraríamos el 9% sobre el 21 por ciento“.

Para el CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin, la reforma tributaria sólo será viable si el IVA dividido se contempla junto con IIBB y las Tasa de Seguridad e Higiene (TASH) que cobran los municipios sin una contraprestación en la mayoría de los casos.

Respecto a un IVA dividido, donde la Nación se quede con una tasa de 9,5% y que cada provincia aplique una alícuota propia, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la gran ganadora sería la provincia de Buenos Aires.

La reforma tributaria sólo será viable si el IVA dividido se contempla junto con IIBB y las Tasa de Seguridad e Higiene (TASH) que cobran los municipios (Litvin)

Domínguez dijo a Infobae: “Hoy por hoy las provincias reciben un porcentaje automático de IVA en la coparticipación, independientemente del valor agregado que se genera en su jurisdicción”. Por este motivo, los gobernadores, sobre todo de las provincias más pequeñas, no van a tener incentivos para cambiar el esquema.

Como en otras oportunidades, Caputo prometió una baja en el Impuesto a las Ganancias. “Parte es lo que viene es una reforma tributaria, que va a favorecer a todos. Cuando digo a todos es a Nación, provincias, empresarios, a la gente. Vamos a un esquema de simplificación de impuestos, de menores impuestos, de baja de impuestos. Habrá baja del Impuesto a las Ganancias a los individuos”, afirmó.

La única vía posible mediante la cual se podría bajar el impuesto a las Ganancias, según explicaron los especialistas, es a través del aumento de las deducciones personales y familiares.

MIRA TAMBIÉN Sueldo de empleadas domésticas: en cuánto queda el mes hasta diciembre con el nuevo aumento y bono

El impuesto a las Ganancias

El impuesto a las Ganancias fue uno de los más aporto a la recaudación de octubre. Por debajo de Combustibles Líquidos y Derechos de Importación

Con la última actualización en julio, por el acumulado de la inflación de los primeros seis meses del año, los asalariados solteros comienzan a pagar el impuesto a partir de $2.624.000 y los casados con dos hijos desde 3.464.000 pesos.

Litvin advrtió: “Hay una serie de deducciones aparte de Mínimo no Imponible (MNI) que están bajas. Por ejemplo, por servicio doméstico se puede descontar del impuesto hasta $326.000, igual que alquiler de vivienda, mientras que crédito hipotecario son $16.000. Hay lugar para aumentar esas deducciones”.

El gobierno de Javier Milei revirtió la reforma impulsada por Sergio Massa, que instauraba un régimen cedular

Cabe recordar que el gobierno de Javier Milei revirtió la reforma impulsada por Sergio Massa, que instauraba un régimen cedular. En donde se empezaba a pagar el impuesto a partir de ingresos superiores a 15 Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

En el debate previo por la baja del Impuesto a las Ganancias aprobada por el Congreso con el apoyo de los gobernadores, estos solicitaron la coparticipación del impuesto sobre los Combustibles Líquidos.

La relación con los gobernadores

La negociación con los gobernadores, a cargo ahora del flamante ministro de Interior, Diego Santilli, será clave para lograr la aprobación de la reforma. Luis Caputo, actualmente con mayor participación política, también estará involucrado en el diálogo.

La negociación con los gobernadores, a cargo ahora del flamante ministro de Interior, Diego Santilli, será clave para lograr la aprobación de la reforma

En especial, si la reforma tributaria altera la coparticipación o modifica la distribución mediante el “IVA dividido”, deberá tratarse como una ley-convenio, lo que exige la aprobación plena, tanto a nivel nacional como en las legislaturas provinciales.

¿Ingresos Brutos: baja progresiva?

Aunque el IIBB es un tributo provincial, Luis Caputo aseguró que en las conversaciones que mantiene con los gobernadores -incluso los peronistas- se plantea la baja de la alícuota, pese a que es el principal recurso financiamiento subnacional.

Planteó el ministro de Economía: “Le digo que nos den una mano con Ingresos Brutos. Todos los tenemos claro, nosotros desde el Estado que impuesto al cheque y retenciones son los peores y los gobernadores tienen clarísimo que Ingresos Brutos es el peor de los impuestos, peores que los otros dos que nombré”, afirmó. Pero que en muchas provincias representa el 80% de sus ingresos, por lo que para ir reduciéndolo se necesitará la reforma tributaria.