Desaparición de tres chicas en La Matanza: la policía encontró tres cuerpos enterrados en una casa Las chicas se subieron a una camioneta que apareció incendiada durante la madrugada. Hay un hombre y una mujer demorados.

La Policía Bonaerense encontró tres cuerpos en una casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela en el marco de la investigación por la desaparición de tres amigas en La Matanza.

El impactante hallazgo se dio minutos antes de las 8 de la mañana de este miércoles y luego de un intenso operativo que se produjo durante la noche de este martes.

Unas horas antes de que encontraran los cuerpos, la policía también encontró la camioneta blanca en la que Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, fueron vistas por última vez con vida. El vehículo estaba prendido fuego.

Previo al hallazgo de la tracker blanca, fueron demoradas dos personas tras una serie de allanamientos en el partido ubicado al sur del conurbano bonaerense.

Se trata de un hombre y una mujer que estaban en una casa ubicada sobre las calles Chañar y Jachal, donde a simple vista los peritos encontraron manchas que podrían ser de sangre.

Por este motivo es que se convocó a la policía científica de la Bonaerense, para que realice un análisis y determine el contenido exacto de la mancha.

Los demorados son un hombre y una mujer que vivirían en el lugar donde fueron encontradas las manchas. Sin embargo, desde la investigación mantienen total hermetismo sobre su vinculación con el caso.

Lo que sí está confirmado es que la localidad de Florencio Varela coincide con la ubicación de la antena donde impactaron por última vez los celulares de las tres jóvenes, antes de que se apagaran en la madrugada del sábado.

MIRA TAMBIÉN Tras el nuevo anuncio de EEUU, el riesgo país se desplomó más de 100 puntos

Los investigadores también pudieron confirmar que la camioneta blanca investigada tenía la patente adulterada. Además, la noche de este martes realizaron allanamientos en el barrio Santa Rosa y el barrio Mayol.

Qué se sabe de las chicas desaparecidas en La Matanza

Las primas Morena Verri y Brenda del Castillo, de 20 años, y su amiga Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre a la noche en la rotonda de La Tablada, en la YPF de Camino de Cintura y Avenida Crovara. Los celulares de las tres se apagaron poco después.

“De la fiscalía nos llamaron para ver algunos videos. Se están moviendo en ese sentido, mostrándonos imágenes para ver si son ellas”, contó Sabrina, la mamá de Morena Verri a TN.

En ese sentido, explicó: “Todavía no tenemos algo concreto, desde esa noche a las 4 y media de la madrugada hasta ahora no sabemos nada”. Luego de ver esos videos, Sabrina confirmó a este medio: “Ninguna de las tres eran las chicas”.

La madre de la joven desaparecida advirtió que pudo constatar que el teléfono de su hija estuvo prendido el sábado entre la 1 y las 3 de la mañana “porque se marcaron las dos tildes” del mensaje que le envió.

“Después, le puse, ‘More, ¿no leés los mensajes?’ y ese ya no le llegó a las 3 de la mañana“, señaló Sabrina, quien dijo no tener certezas sobre el paradero de su hija y las otras dos jóvenes.

Mientras la incertidumbre crece, la UFI Descentralizada N° 2 de Laferrere, a cargo del fiscal Gastón Duplaá, investiga el caso bajo la carátula de “averiguación de paradero”.

MIRA TAMBIÉN El Tesoro de EEUU confirmó que negocia con la Argentina una línea swap de u$s20.000 millones

Sin descartar ninguna hipótesis, hasta el momento tampoco existen pistas concretas y las familias insisten en que las chicas nunca se ausentaron de esta manera ni dejaron de comunicarse.