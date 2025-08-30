Descuentos de hasta 20% para jubilados en los super

A través del Ministerio de Capital Humano, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), pondrá en marcha desde el lunes 1° de septiembre un programa de descuentos en supermercados que beneficiará a más de 7 millones de jubilados y pensionados de todo el país.

La medida, que involucra a más de 7.000 comercios y a las principales cadenas del país, tiene como objetivo mejorar del poder de compra.

A través del programa “Beneficios Anses”, el organismo previsional permitirá acceder a descuentos en las principales cadenas de supermercados: será un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro en compras generales. Adicionalmente, algunos comercios extenderán el beneficio al 20% en artículos de perfumería y limpieza. El objetivo es impulsar el consumo y generar un círculo virtuoso sin costo para el Estado.

Pero este beneficio suma otro adicional si el jubilado percibe sus haberes en el Banco Nación.

Gracias a un convenio específico con el Banco Nación, los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esa entidad podrán acceder a dos beneficios extra:

Reintegro extra del 5%: se aplicará sobre las compras abonadas con tarjetas de débito o crédito a través de BNA+ MODO en los supermercados adheridos. Este beneficio tendrá un tope de reintegro de $20.000 mensuales.

La información salió por comunicado oficial en la página web de la ANSES y se replicó en las redes sociales del Ministerio, en el cual se expresa que, gracias al convenio hecho con el Banco Nación, los jubilados y pensionados de ANSES, que cobren sus haberes en mencionada entidad, accederán a un reintegro adicional y exclusivo.

Descuentos por supermercado, las condiciones y los topes pueden variar según el comercio:

Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.

Coto y La Anónima: 10% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.

Josimar: 15% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.

Carrefour: 10% de descuento en todos los rubros, con un tope de $35.000.

Supermercados adheridos al beneficio BNA: Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Es importante destacar que los descuentos generales no son acumulables con otras promociones y excluyen las categorías de carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.

> Precios de agosto

La inflación en alimentos en agosto trepó a 3%, pese a que en la última semana se produjo una deflación de 0,1%, según un estudio privado. Si se toma el promedio de las últimas cuatro semanas, la suba del precio de los alimentos se reduce a 2,4%. Frutas (6%), bebidas (4,6%), verduras (3%), panificados (2,5%) y carnes 2,5%, resultan los principales incrementos.