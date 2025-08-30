Según el INDEC, se perdieron más de 45 mil empleos desde el 2024 en Argentina En relación a junio, la Administración Pública Nacional (APN) se redujo 0,5% y quedó con un total de 287.658 empleados.

La dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades continúa siendo recortada, y en julio se redujo un 7,4% en comparación con el mismo mes del 2024 y el número asciende a 46.126, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La APN redujo un total de 46.126 empleos estatales entre la administración pública, empresas y sociedades. En porcentaje, se redujo un 13,8% desde enero del 2024 hasta julio del 2025.

La administración centralizada, que engloba todos los ministerios, cerró el séptimo mes del año con un total de 40.486 empleados, una reducción del 0,2% mensual en su personal.

La administración descentralizada, que incluye agencias, institutos, comisiones, fondos y servicios, bancos y medios de comunicación, entre otros, fue el área pública que más se redujo en julio: se disminuyó 0,8% con 119.107.

La desconcentrada, a diferencia del resto, fue la única que registró un incremento en su personal del 0,4% con un total de 22.654 empleos.

El rubro de “otros entes” figuró con un total de 14.234 empleos en julio. En comparación mensual, se perdió un 0,6% de la administración.

Por último, “empresas y sociedades” cerró julio con 91.177. Esto significó un descenso de 0,5% con respecto a junio.