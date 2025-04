Después del revés en el Senado, el Gobierno congela los movimientos para la Corte Suprema Tienen otros nombres en carpeta, pero no los jugarán hasta fin de año. En Casa Rosada admiten estar atados de manos hasta el recambio legislativo, cuando esperan mejorar la posición en el Congreso

El rechazo en el Senado de los dos pliegos del Ejecutivo para la Corte Suprema dejó al Gobierno en ascuas y con sed de venganza frente al PRO y el kirchnerismo. Pero en la cúpula libertaria, a pesar del fuerte golpe político que representó la alianza circunstancial entre las dos fuerzas opositoras, admiten que hay poco que hacer en lo inmediato. Dicen que tienen un “plan B”; es decir, otros nombres en carpeta. Pero esperarán al recambio legislativo para ponerlo en marcha.

“El plan B es que todo queda congelado”, dijeron cerca del asesor Santiago Caputo y del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, a cargo de las negociaciones por los jueces. Esperan una ola de medidas judiciales contra García Mansilla, y no descartan que decida renunciar. “Manuel se tiene que quedar y pelearla judicialmente. No renunciar. Pero siempre hay un plan B, hay otros nombres y otra estrategia”, dijeron. A Lijo, en cambio, lo dan prácticamente por perdido.

De todas formas, por ahora se mantendrán en modo “congelado” frente al dilema de la Corte. “El plan B, ahora, es que todo queda congelado hasta que cambie la composición de las cámaras. No creo que vayamos a intentar con otros nombres este año”, dijeron.

Están obligados a esperar. “Lo que hay que hacer ahora es no equivocarnos con los nombres que ponemos en las listas”, dijeron cerca de Karina Milei, cuando estaba cantado que los libertarios perderían la votación sobre los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla contra el kirchnerismo, el PRO y un sector de la UCR.

En las próximas elecciones están seguros de que, como mínimo, duplicarán la cantidad de senadores y que desde el 10 de diciembre tendrán mayor fortaleza, derivada de una supuesta buena performance electoral, además de contar con mejores números en la Cámara alta.

El Gobierno no puede insistir con los nombres que fueron rechazados anoche. Y si bien Guillermo Francos planteó esta mañana en una entrevista que la postura oficial es que no hay motivos para que García Mansilla no pueda continuar como juez hasta que venza el decreto con el que fue nombrado, saben que deben dejar en manos del magistrado la decisión.

Tablero votacion senado ariel lijo (Gustavo Gavotti) Tablero votacion senado ariel lijo (Gustavo Gavotti)

El académico ya demostró su tendencia a hacer valer su independencia del Ejecutivo cuando falló en contra de que Lijo pudiera tomar licencia de su cargo como juez federal para asumir en el Máximo Tribunal, perjudicando los planes del Gobierno. Esta vez, dejó saber que dejará su destino en manos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Y el primero ya comentó esta mañana, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann, en radio Mitre, que no está de acuerdo con la continuidad de García Mansilla.

En tanto, esta tarde hablará Victoria Villarruel en otro homenaje a los veteranos de Malvinas, esta vez, en el Senado (el 2 de abril había estado en el acto central en Ushuaia, Tierra del Fuego). En el Gobierno hay mucho enojo con la vicepresidenta, a quien culparon por perjudicar los planes de Santiago Caputo para bajar la sesión a último momento y postergarla unas tres semanas para ganar tiempo. “Victoria jugó muy mal. No la quería bajar. Se abroqueló con Bartolo (por el presidente previsional, Bartolomé Abdala) y no lo dejó decretar la suspensión”, masticaron bronca hoy.

Pero también en el caso de la vice, designada por elección popular, los libertarios de Milei están atados de manos y sólo les queda atacarla por la vía de las redes sociales.