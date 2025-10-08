El Toyota Yaris se consagró como el 0 km más vendido en la Argentina durante septiembre 2025, según el informe mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El hatchback registró 3.037 patentamientos y superó tanto a la Toyota Hilux (2.499) como a la Ford Ranger (2.211).

Los 9 0km más vendidos de octubre

  1. Toyota Yaris: 3.037
  2. Toyota Hilux: 2.499
  3. Ford Ranger: 2.211
  4. Fiat Cronos: 2.077
  5. Ford Territory: 2.008
  6. Volkswagen Amarok: 2.006
  7. Chevrolet Tracker: 1.764
  8. Peugeot 208: 1.723
  9. Toyota Corolla Cross: 1.695

Las versiones disponibles del Yaris

  • XS 1.5 CVT 5P: $30.023.000.
  • XLS+ 1.5 CVT 5P: $33.352.000.
  • S 1.5 CVT 5P: $35.866.000.
Uno de los puntos fuertes del Yaris es su completo paquete de seguridad.

El corazón del Yaris XS 1.5 CVT 5 puertas

  • Motor: 1.5 litros con una cilindrada de 1.496 cm3.
  • Tipo: 4 cilindros en línea.
  • Combustible: nafta.
  • Distribución: Motor TOYOTA 2NR – FE, 16 válvulas con cadena de distribución y sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas).
  • Potencia máxima: 107 caballos de fuerza a 6.000 rpm.
  • Torque máximo: 140 kg a 4.200 rpm.
  • Sistema de encendido por botón.
