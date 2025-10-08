Destronó al Cronos y a la Hilux: el auto 0 km más elegido por los argentinos en septiembre 2025 El hatchback regional logró imponerse en el mercado local con más de 3.000 patentamientos en el mes.

El Toyota Yaris se consagró como el 0 km más vendido en la Argentina durante septiembre 2025, según el informe mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Toyota Yaris.

El hatchback registró 3.037 patentamientos y superó tanto a la Toyota Hilux (2.499) como a la Ford Ranger (2.211).

Los 9 0km más vendidos de octubre

Toyota Yaris: 3.037 Toyota Hilux: 2.499 Ford Ranger: 2.211 Fiat Cronos: 2.077 Ford Territory: 2.008 Volkswagen Amarok: 2.006 Chevrolet Tracker: 1.764 Peugeot 208: 1.723 Toyota Corolla Cross: 1.695

Las versiones disponibles del Yaris

XS 1.5 CVT 5P: $30.023.000.

XLS+ 1.5 CVT 5P: $33.352.000.

S 1.5 CVT 5P: $35.866.000.

Uno de los puntos fuertes del Yaris es su completo paquete de seguridad.

El corazón del Yaris XS 1.5 CVT 5 puertas