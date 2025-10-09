¿Cuánto cuesta el Toyota Yaris?: precio en octubre 2025 para cada una de las versiones Descubrí cuánto cuesta ahora y qué características tiene el modelo.

Con el inicio de un nuevo mes, Toyota actualizó los precios de todos sus modelos disponibles en el mercado local. Esto impactó en los diferentes vehículos que ofrece, incluido el Yaris, que fue el 0km más elegido por los argentinos en septiembre, según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Desde hace tiempo, el Toyota Yaris es uno de los modelos preferidos de los conductores gracias a su excelente relación calidad-precio y sus versiones que apuntan a distintos perfiles de usuarios. A continuación, conocé las características principales del vehículo y cuánto cuesta en octubre.

Los precios del Toyota Yaris en octubre de 2025

Actualmente, el hatchback de la marca japonesa se ofrece en tres configuraciones distintas, cada una con su respectivo equipamiento y valor. En octubre de 2025, la gama tiene los siguientes precios:

XS 1.5 CVT 5P – $30.023.000

XLS 1.5 CVT 5P – $33.352.000

S 1.5 CVT 5P – $35.866.000

Más allá de sus diferencias puertas adentro, todas las variantes cuentan con las mismas medidas. Las dimensiones oficiales son:

Largo – 4.145 mm

Ancho – 1.730 mm

Alto – 1.475 mm

Distancia entre ejes – 2.550 mm

Capacidad del baúl – 310 litros

Capacidad del tanque de combustible – 42 litrosAsimismo, todas las versiones del Yaris comparten la misma mecánica. Sus puntos más destacados son:

Cilindrada – 1.496 (1.5 L)

Tipo – cuatro cilindros en línea

Combustible – nafta

Potencia máxima – 107 CV a 6.000 rpm

Torque máximo – 140 Nm

Distribución – Motor TOYOTA 2NR – FE, 16 válvulas con cadena de distribución y sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas)

Transmisión – automática CVT de 7 velocidades preprogramadas

Tracción – delantera

A su vez, otro de los aspectos más destacados de este auto 0km pasa por su completo paquete de tecnología y confort para el conductor y los pasajeros. Ya en su versión de entrada, el Yaris incorpora:

Apertura interna del tanque de combustible

Asiento del conductor con regulación en altura

Columna de dirección regulable en altura

Computadora de abordo

Levanta cristales eléctricos con función “One Touch” (conductor)

Volante con control de audio, display de información múltiple y teléfono

Audio con MP3, Bluetooth y seis parlantes

Audio con pantalla táctil LCD de 6.8 pulgadas y USB (en consola central)

Conectividad con Apple CarPlay y Android Auto

El Toyota Yaris en el mercado argentino de 2025

El Yaris está más que consolidado dentro del mercado argentino, a tal punto de ser el auto nuevo más vendido en el país durante el último mes, según reportó la ACARA.

El modelo compite con otros pesos pesados de la industria como:

Peugeot 208

Volkswagen Polo

Fiat Cronos

Chevrolet Onix

En este segmento, el Yaris destaca por ofrecer una buena motorización y un completo equipamiento de confort, incluso en su versión de entrada de gama.

