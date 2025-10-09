Con el inicio de un nuevo mes, Toyota actualizó los precios de todos sus modelos disponibles en el mercado local. Esto impactó en los diferentes vehículos que ofrece, incluido el Yaris, que fue el 0km más elegido por los argentinos en septiembre, según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Desde hace tiempo, el Toyota Yaris es uno de los modelos preferidos de los conductores gracias a su excelente relación calidad-precio y sus versiones que apuntan a distintos perfiles de usuarios. A continuación, conocé las características principales del vehículo y cuánto cuesta en octubre.
Los precios del Toyota Yaris en octubre de 2025
Actualmente, el hatchback de la marca japonesa se ofrece en tres configuraciones distintas, cada una con su respectivo equipamiento y valor. En octubre de 2025, la gama tiene los siguientes precios:
- XS 1.5 CVT 5P – $30.023.000
- XLS 1.5 CVT 5P – $33.352.000
- S 1.5 CVT 5P – $35.866.000
Más allá de sus diferencias puertas adentro, todas las variantes cuentan con las mismas medidas. Las dimensiones oficiales son:
- Largo – 4.145 mm
- Ancho – 1.730 mm
- Alto – 1.475 mm
- Distancia entre ejes – 2.550 mm
- Capacidad del baúl – 310 litros
- Capacidad del tanque de combustible – 42 litrosAsimismo, todas las versiones del Yaris comparten la misma mecánica. Sus puntos más destacados son:
- Cilindrada – 1.496 (1.5 L)
- Tipo – cuatro cilindros en línea
- Combustible – nafta
- Potencia máxima – 107 CV a 6.000 rpm
- Torque máximo – 140 Nm
- Distribución – Motor TOYOTA 2NR – FE, 16 válvulas con cadena de distribución y sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas)
- Transmisión – automática CVT de 7 velocidades preprogramadas
- Tracción – delantera
A su vez, otro de los aspectos más destacados de este auto 0km pasa por su completo paquete de tecnología y confort para el conductor y los pasajeros. Ya en su versión de entrada, el Yaris incorpora:
- Apertura interna del tanque de combustible
- Asiento del conductor con regulación en altura
- Columna de dirección regulable en altura
- Computadora de abordo
- Levanta cristales eléctricos con función “One Touch” (conductor)
- Volante con control de audio, display de información múltiple y teléfono
- Audio con MP3, Bluetooth y seis parlantes
- Audio con pantalla táctil LCD de 6.8 pulgadas y USB (en consola central)
- Conectividad con Apple CarPlay y Android Auto
El Toyota Yaris en el mercado argentino de 2025
El Yaris está más que consolidado dentro del mercado argentino, a tal punto de ser el auto nuevo más vendido en el país durante el último mes, según reportó la ACARA.
El modelo compite con otros pesos pesados de la industria como:
- Peugeot 208
- Volkswagen Polo
- Fiat Cronos
- Chevrolet Onix
En este segmento, el Yaris destaca por ofrecer una buena motorización y un completo equipamiento de confort, incluso en su versión de entrada de gama.
