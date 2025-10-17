Detuvieron a un empresario de medios por golpear y hostigar a su ex pareja durante años Es propietario de una radio, un diario digital y un canal de streaming. El estremecedor relato de la última denuncia de la víctima

Agustín Raimondo (38), reconocido empresario de medios de la ciudad de La Plata, quedó formalmente detenido ayer luego de entregarse a la Justicia ante la grave imputación que pesa en su contra: está acusado de haber sometido a su ex pareja a años de violencia física y psicológica.

De acuerdo con la resolución del juez Ramiro Fernández Lorenzo, del Tribunal Oral y Criminal Nº 1 de La Plata , Raimondo fue imputado de los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por mediar vínculo y contexto de violencia de género, y dos hechos de desobediencia judicial.

Según supo Infobae, sobre el comunicador pesan un total de tres causas, acumuladas y ya elevadas a juicio oral. El pedido de detención había sido solicitado por Juan Pablo Caniggia, fiscal de juicio, y avalado por el TOC Nº1, tras constatar reiterados incumplimientos de medidas cautelares, hostigamientos a la víctima y a su abogada, Valeria Alcain, y una nueva denuncia radicada el 9 de octubre pasado en la ciudad de Tres Arroyos.

El tribunal consideró que existen pruebas suficientes para sostener la imputación contra el acusado, quien figura en registros oficiales como propietario de Cool Radio, el diario digital La Plata 1 y el canal de streaming Miro Stream, todos medios bajo el ala del denominado Grupo Cool. Su radio, además de la capital bonaerense, es escuchada en ciudades como Pinamar, Villa Carlos Paz, Dolores y San Antonio de Areco.

Según se desprende de la resolución judicial, Raimondo sometió durante años a su expareja a agresiones verbales, físicas y psicológicas que derivaron en un daño psicológico acreditado por pericias oficiales.

La causa principal fue elevada a juicio en 2024 e incluye testimonios y peritajes que describen un patrón de violencia de género persistente, hostigamiento laboral y abuso de poder dentro de su empresa de medios.

A pesar de contar con una restricción perimetral dictada por el Juzgado de Familia N° 6 de La Plata, Raimondo violó reiteradamente la orden judicial y protagonizó nuevos episodios de acoso en redes sociales y en espacios públicos.

El último hecho, ocurrido en Tres Arroyos el 9 de octubre pasado, motivó la intervención urgente de la Dirección de Género municipal y la activación de un botón antipánico para la víctima.

Una vez efectivizada la detención, la medida se convierta automáticamente en prisión preventiva, atendiendo al riesgo de fuga, de entorpecimiento probatorio y al contexto de violencia de género que rodea el caso.

El último encuentro de la víctima con el acusado

F.M. relató en las redes sociales el estremecedor momento que vivió a manos de Raimondo. De acuerdo con la víctima, el empresario se presentó intempestivamente en el colegio de la hija que tienen en común -en la ciudad bonaerense de Tres Arroyos- y se ubicó al lado de la mujer, pese a la orden de restricción de acercamiento que pesa en su contra.

“Mi agresor (A.R.), dueño de Co*l Radio de La Plata, violando todas las medidas cautelares, vino a Tres Arroyos desde La Plata y se presentó al lado mío a la salida del colegio, continuando con su hostigamiento constante que viene desde hace más de 3 años”, escribió F.M. en su perfil de Instagram.

“Viajó 500 km, violó todas las medidas judiciales, se acercó con total impunidad aunque está procesado en una causa penal por lesiones graves por daño psicológico doblemente agravado (estamos esperando fecha de juicio), e incluso por desobediencia”, contó la ex mujer de Raimondo en su posteo, publicado el 9 de octubre pasado.

El hombre se presentó en el colegio de su hija con un peluche gigante con el objetivo de sorprender a la menor. Desde el establecimiento educativo llamaron al 911, aunque a pesar de eso -siempre de acuerdo con el relato de la víctima-, el hombre las siguió.

“Se apareció a la salida del colegio con un oso de peluche gigante generando lo que ya se imaginan en una niña. Por suerte el colegio llamó a la policía y aún así, nos siguió hasta la esquina gritándole a la menor que estaba en shock pidiéndome a los gritos que nos vayamos de ahí porque tenía mucho miedo. (La Nena) no corrió a abrazarlo. Me agarraba desesperada pidiéndome que la sacara de ahí“, continuó F.M..

El empresario le envió un mensaje de voz en el que le pidió a su ex que se vieran, “dejar los abogados de lado” y “juntarse a tomar un café”.

“Todo eso que hacen los tipos cuyas ex parejas aparecen muertas. Me dijo “me voy a quedar unos días acá, quiero ver a la nena” (con quien no tiene vínculo desde hace 3 años por decisión judicial por una medida cautelar) y a pesar de que existe una causa penal aberrante sobre la que no pienso hablar por acá“, añadió la ex mujer.

“Quienes conocen a A.R. saben de lo que les hablo: “no te metas conmigo y con quien tiene el poder porque vas a terminar mal”, me dijo hace un tiempo. No quiero terminar mal ni muerta ni todo eso que él vino a buscar a mi ciudad, a la cual nos vinimos cuando un juez de La Plata nos autorizó el cambio del centro de vida basándose en nuestro derecho a una vida “libre de violencias” (ya sabemos de quién)“, contó la mujer, para luego terminar con una frase que estremece.

“Si a mí me pasa algo, quiero que todo el mundo sepa quién fue”, sentenció.

La abogada Alcain, en diálogo con Infobae, contó que el lunes pasado lo denunció penalmente en el Departamento Judicial de Junín por hostigamiento y violencia digital, amenazas e injurias. La nueva causa tramita en la UFI Nº4.

“El ataque se volvió contra mí y empezó a escracharme como “maltratadora de menores” o “autora intelectual de falsas denuncias” u “homofóbica”. Pensó que yo me iba a correr de su patrocinio”, dijo la letrada, quien además recordó que su representada “la llegó a pasar muy mal”.

“El tribunal había ordenado vigilancia constante de la vivienda antes de expedirse sobre la detención, a partir de que se denunció en la causa de lesiones la escalada de violencia en los últimos días, la violación de las medidas de restricción, y el hostigamiento a mi como letrada. Estábamos ambas en pánico. Temí por la vida de F.M..”, agregó Alcain en su diálogo con este medio.

“A nivel institucional es grave también como las letradas que defendemos víctimas quedamos a la deriva”, sostuvo la abogada.

“Este es un paso fundamental para garantizar la seguridad de Florencia y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres”, concluyó.

Comunicado del sindicato de prensa bonaerense

A raíz de este caso, el Sindicato de Prensa Bonaerense (Siprebo) denunció la situación en redes sociales.

“La desatención social, la impunidad y la ineficacia de las instituciones reproduce y profundiza la violencia contra las mujeres y disidencias sexo-genéricas.Por eso como organización sindical no podemos permanecer ajenos, sin empatía, frente a la violencia familiar de la que es objeto una colega que recientemente volvió a denunciar judicial y por redes sociales a su ex pareja. Máxime cuando el señalado, A.R., dirige Cadena Cool Radio 103.7 y el portal LaPlata 1.com”, dijo el gremio.

En ese sentido, agregaron que “como organización sindical no pueden permanecer ajenos, sin empatía, frente a la violencia familiar de la que es objeto una colega que recientemente volvió a denunciar judicial y por redes sociales a su ex pareja”.

De acuerdo con el Sindicato, “la situación fue adquiriendo un continuum de violencia, diferentes tipos y modalidades que incluyen violencia física, psicológica, económica y laboral entre otras”.

“Esta persona acumula varias denuncias penales, inclusive de la actual letrada de su expareja (nuestra colega) por amenazas y violación de todas las medidas de protección hacia su defendida y su hija dictadas en el marco de la ley 26.485”.

Y cierra el texto: “Frente a ello no solo alertamos sobre la situación sino que pedimos atención y celeridad a las instituciones que deben atender, sancionar y reparar estas violencias”.