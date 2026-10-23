Detuvieron por lavado de dinero a Ariel Vallejo, financista cercano a Chiqui Tapia y dueño de Sur Finanzas

La Justicia federal detuvo este viernes a Ariel Vallejo , dueño de Sur Finanzas y financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en una causa que investiga una presunta organización dedicada al lavado de dinero, evasión y administración fraudulenta . La decisión fue tomada por el juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte .

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El magistrado había ordenado su captura luego de que Vallejo no fuera encontrado en el domicilio que había informado a la Justicia. Finalmente, el empresario se presentó por sus propios medios en el juzgado y quedó detenido .

Según la resolución judicial, el juez detectó “riesgos procesales concretos” y decidió revocar la excarcelación que permitía al empresario permanecer en libertad durante la investigación. Entre los incumplimientos señalados aparece que Vallejo habría informado un domicilio donde, según la seguridad del barrio privado, hacía aproximadamente un año que ya no residía.

También se le reprochó no haber cumplido regularmente con las presentaciones mensuales ante el juzgado y las demoras o incumplimientos relacionados con la entrega de vehículos que habían quedado alcanzados por medidas judiciales.

La investigación es impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona y por el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco . La hipótesis apunta a un esquema que habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

El vínculo con Chiqui Tapia y los clubes

Vallejo mantiene desde hace años vínculos con dirigentes del fútbol argentino y él mismo reconoció públicamente que su cercanía con Chiqui Tapia le permitió acceder a dirigentes y concretar acuerdos comerciales con distintas instituciones.

La investigación alcanza a 17 clubes, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Platense, Temperley, Morón y Los Andes. Los investigadores analizan contratos de sponsoreo y otras operaciones financieras para determinar si algunos de esos movimientos sirvieron para presentar como legítimo dinero que, según la hipótesis judicial, no tenía una contraprestación real.

El vínculo personal y comercial entre Vallejo y Tapia forma parte del contexto de la investigación, pero el presidente de la AFA no está acusado en este expediente por las maniobras atribuidas al dueño de Sur Finanzas.

Operaciones por $818.000 millones bajo la lupa

Uno de los datos de mayor volumen de la causa es el análisis de operaciones por aproximadamente $818.000 millones realizadas a través de estructuras vinculadas con Sur Finanzas. Según los investigadores, parte de esos movimientos involucraban a personas o empresas cuya capacidad económica no permitiría justificar las cifras operadas.

Además, ARCA denunció a Sur Finanzas PSP S.A. por una presunta evasión superior a $3.327 millones, mientras que Los Andes indicó que el perjuicio fiscal investigado en el conjunto de las maniobras supera los $12.700 millones.

La causa también avanzó sobre el patrimonio del empresario. Entre los bienes secuestrados aparece una Ferrari California negra valuada en alrededor de US$320.000, encontrada en agosto dentro de un garaje de Puerto Madero, cubierta y sin patentes colocadas.

Vallejo ya había sido indagado el 26 de mayo y entonces rechazó las acusaciones. “Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente”, sostuvo en aquella presentación, en la que decidió entregar un escrito y no responder preguntas. Con la nueva resolución, el dueño de Sur Finanzas permanecerá detenido mientras continúa una investigación que también amplió las imputaciones sobre otras personas y empresas vinculadas con la estructura financiera bajo sospecha.