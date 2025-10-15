Día del escalafón técnico de la Armada: la historia de un caucetero que dedicó su vida al mar Héctor Bartolomé Mitre es capitán de Corbeta, Jefe del Taller Infraestructura del Departamento Instalaciones Fijas de la Base Naval Puerto Belgrano.

El Día del escalafón técnico de la Armada se celebra cada 15 de octubre. En esta oportunidad la Gaceta Marinera eligió destacar la vida de un uno de los capitanes de corbeta, el sanjuanino Héctor Bartolomé Mitre, quien se desempeña como Jefe del Taller Infraestructura del Departamento Instalaciones Fijas de la Base Naval Puerto Belgrano.

Nacido en Caucete el 10 de febrero de 1975, Héctor Bartolomé Mitre se sintió atraído, desde pequeño, con la idea de conocer nuevos lugares y ampliar su horizonte cultural.

Su camino comenzó cuando en 1996, a los 21 años, ingresó a la Escuela de Mecánica (ESMA) luego de estudiar en la Escuela Nº 13 Andina y en la Escuela Técnica Nº 1, egresó como Técnico Mecánico.

Tras egresar como Cabo Segundo Electrónico, prestó servicio en diversos destinos en la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB), Mar del Plata y Río Grande, hasta realizar el Curso Aplicativo para Cabo Principal.

Su carrera continuó en varios destinos distribuidos en la provincia de Buenos Aires hasta cumplir funciones en la Dirección de Bienestar de la Armada. “En este destino fui ayudante del Jefe del Departamento Viviendas Fiscales. Allí proporcionábamos y administrábamos el alojamiento para el personal militar y sus familias, garantizando que cuenten con condiciones habitacionales adecuadas mientras cumplen con sus funciones y responsabilidades en la Institución”, explicó el Capitán Mitre.

En el 2009 realizó el Curso de Ascenso de Suboficial a Oficial (CASO) en la Escuela Naval Militar, egresando ese mismo año con el grado de Teniente de Fragata. “Aprendí lo que es tener responsabilidades que te llevan a exigirte más, tomar decisiones y provocar cambios importantes en base a mis conocimientos y al asesoramiento que recibo de mi personal”.

De los muchos destinos en los que prestó servicio recuerda con cariño a la corbeta ARA “Gómez Roca” donde fue Jefe de la División Electrónica del Departamento Operaciones. El Servicio de Análisis Operativo, Armas y Guerra Electrónica fue su paso antes de llegar a su actual puesto como Jefe del Taller Infraestructura del Departamento Instalaciones Fijas de la BNPB. Desde hace 5 años es el responsable de obras claves para el funcionamiento de la Base, como lo fue la renovación del sistema de distribución de agua potable; un proyecto ambicioso que comenzó en 2020 con la renovación de siete kilómetros de caños.

Durante la obra, la Armada Argentina se encargó de realizar inspecciones y pruebas hidráulicas para verificar la calidad del trabajo. “Gracias a estos esfuerzos, hace más de tres meses que no se interrumpe el suministro de agua en la Base, un logro que ha significado una gran mejora en las condiciones de vida del personal y su entorno”, resaltó el Capitán Mitre.

Con una carrera de casi tres décadas en la Armada, el Capitán de Corbeta Héctor Bartolomé Mitre ha construido una historia de servicio, compromiso y entrega. Para él, el Día del escalafón Técnico no es solo una fecha de celebración, sino una oportunidad para recordar el legado de esfuerzo y dedicación de todos los técnicos y profesionales que, con su trabajo, mantienen viva la esencia de la Armada Argentina.

“Siempre hay alguien dispuesto a darte una mano. Eso es lo que distingue a la Armada: siempre aparece alguien que te respalda, que te escucha y que comparte su experiencia […] eso es lo que forma esta gran familia naval, que se construye en cada lugar al que uno llega, con el personal civil y militar. Todos somos parte de esta gran familia”.

Héctor asegura que lo más valioso de su carrera, tanto en sus días de oficial como de suboficial, han sido las personas y las vivencias compartidas con ellas. “Hoy, seguimos siendo los herederos de esa historia de esfuerzo y compromiso. Quiero rendirles homenaje a todos aquellos que con dedicación y pasión mantienen vivo el espíritu del escalafón Técnico“, concluye.

El legado del escalafón Técnico

El antecedente más antiguo de esta posibilidad de ascenso se remonta al 30 de mayo de 1945, cuando fue promulgado el decreto N.º 10.700, en reemplazo de la Ley Orgánica del Personal de la Marina de Guerra.

Esta normativa habilitó por primera vez el ascenso de suboficiales a oficiales, estableciendo que los postulantes debían contar con más de 12 años de servicio y cumplir con los requisitos establecidos en la reglamentación vigente.

El día 15 de octubre fue elegido como fecha conmemorativa del escalafón Técnico en honor a los nueve pioneros que, tras finalizar el Curso de Capacitación para el Ascenso de Suboficiales a Oficiales (CASO), egresaron con el grado de Guardiamarina.

Debido a su versatilidad, los oficiales del escalafón Técnico pueden desempeñarse en cualquier comando, organismo o dependencia de la Armada. A lo largo del tiempo, sus funciones y responsabilidades se han ampliado y diversificado, en respuesta a las crecientes exigencias operativas y a la evolución tecnológica.