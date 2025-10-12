Día del Respeto a la Diversidad Cultural: que significa y por qué se celebra el 12 de octubre El significado de esta fecha en la Argentina cambió tres veces.

En Argentina, el 12 de octubre es feriado y se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El término de la diversidad cultural hace referencia a la existencia de diferentes culturas dentro de un territorio y a la inclusión de diferentes perspectivas y prácticas culturales en una sociedad.

El reconocimiento y el respeto de esta es primordial e implica establecer espacios de equidad e igualdad de derechos.

Organismos como la UNESCO, UNICEF y el INADI son solo algunas de las instituciones que pregonan políticas y leyes que abarcan la educación y el área laboral por la no discriminación para evitar atentar contra la igualdad ya que no es posible convivir en una sociedad en la que exista la xenofobia o los crímenes de odio.

¿Cómo nace el Día del Respeto a la Diversidad Cultural?

Desde el año 1917, por Decreto de Hipólito Yrigoyen, quien en ese entonces era el Presidente de la Nación, había decretado esta fecha con el nombre “Día de la Hispanidad”.

La fecha se instituyó para promover la reflexión respecto de la interculturalidad en Latinoamérica y el reconocimiento y respeto por los derechos humanos de los pueblos originarios.

El 12 de octubre, que hasta 2010 se llamaba como “Día de la Raza”, recordaba la llegada de Cristóbal Colón a América y la unión del “Viejo Mundo” con el “Nuevo Mundo”.

El mismo año se modifica la denominación por intervención del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) de la siguiente forma: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ello se relaciona con que el concepto de división de la humanidad en “razas” no posee validez alguna y solo conservaba una idea sociocultural y política errónea y peyorativa.

El cambio de paradigma implicó dejar atrás la idea de “la conquista” de América por Cristobal Colón para dar paso al análisis profundo y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad; como lo son los pueblos indígenas y afrodescendientes que siguen aportando y construyendo parte de la identidad nacional.

¿Cómo conmemorar este día con conciencia y respeto?

Este día invita a todos los organismos, instituciones y ciudadanos a reflexionar sobre nuestra historia tanto Nacional como Latinoamericana y las culturas que habitan sobre un mismo territorio, con costumbres e instituciones diferentes.

Es necesario que se hable de racismo y discriminación a los mas pequeños en el hogar y en las aulas. Esto debe ser una práctica en las familias, y aunque no existe un único enfoque o forma de hacerlo conversar con los hijos es esencial.