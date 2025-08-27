Día Nacional de la Radio: cuál fue el hecho histórico que se recuerda hoy En nuestro país, el Día de la Radiodifusión se celebra cada 27 de agosto en homenaje a la primera transmisión radiofónica realizada por los “Locos de la Azotea” en 1920.

Si bien el Día Mundial de la Radio se celebra cada 13 de febrero, fecha instituida recién en 2012 por la ONU. En nuestro país, este medio maravilloso, tiene su día de homenaje cada 27 de agosto, es por eso que hoy la radiofonía argentina cumple 105 años.

Fue el día 27 de agosto de 1920 cuando se produjo la primera transmisión radial masiva, continua y organizada en Argentina destinada a todo público, donde el emisor y el receptor no dialogaban. Fue la transmisión completa de una opera desde un teatro, el Coliseo. Se trataba de la ópera Parsifal, drama sacro de Ricardo Wagner, interpretada por la Orquesta del Teatro Costanzi de Roma y la compañía lírica del Teatro Municipal de Río de Janeiro.

Al grupo de pioneros que realizó esta misión se lo conoce con el célebre apodo de “Los Locos de la Azotea” ya que la presentación se llevó a cabo en la terraza del Teatro Coliseo y el grupo estaba integrado por el médico Enrique Telémaco Susini y los estudiantes de medicina Guerrico, Mujica y Romero Carranza, todos radioaficionados.



“Señoras y señores: La sociedad Radio Argentina les presenta hoy el festival sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César, todos con la orquesta del teatro Costanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von Weingarten” con estas palabras Susini dio comienzo a la transmisión aquel 27 de agosto de 1920, marcando un hito en la historia y que cambiaría para siempre la vida cotidiana de los ciudadanos. Hoy luego de 105 años sigue más vigente que nunca y sigue siendo el medio de comunicación más usado en todo el mundo.

Desde la transmisión analógica hasta la migración a formatos digitales y la transmisión en línea, la radio ha abrazado la innovación. La aparición de podcasts y programas generados por usuarios ha ampliado aún más la diversidad de contenidos, adaptándose a audiencias más específicas. La interactividad mejorada entre oyentes y emisoras, facilitada por internet, ha llevado a una mayor participación y compromiso, además de promover a los comunicadores independientes.

Su adaptabilidad a lo largo del tiempo y su impacto duradero en la sociedad a nivel mundial han hecho que sin dudas la radio continúe siendo uno de los medios de comunicación más populares y accesibles.