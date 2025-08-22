Diputados: convocan a Guillermo Francos y Mario Lugones para la semana próxima El jefe de Gabinete deberá presentarse por el informe de gestión. Lugones, en la mira.

La oposición concretó una ofensiva en la Cámara de Diputados en medio del escándalo por el allanamiento al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo y convocó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que brinden explicaciones sobre las denuncias por presuntos pedidos de coimas a laboratorios.

Francos se presentará el miércoles próximo en la Cámara de Diputados para informar sobre la marcha de la gestión, en medio de escándalos que golpean de lleno al Gobierno como las denuncias por corrupción y coimas en la ANDIS y la falla de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado.

La exposición del ministro coordinador será a partir del mediodía y se da en un momento de extrema tensión y expectativa por las respuestas que pueda dar ante los dos escándalos que estallaron puertas adentro de la Casa Rosada y que generaron una crisis política sin precedentes en la actual gestión.

Por otro lado, la Comisión de Salud citó para el martes próximo a Lugones y al interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, para tratar las denuncias sobre presuntas coimas en ese organismo.

“El martes, a las 12, citación a reunión conjunta de comisiones de salud pública y discapacidad, para tratar las denuncias por coimas en la compra de medicamentos del ANDIS. Están invitados Lugones y el flamante interventor Alejandro Vilches. Esperamos se presenten”, expresó el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP).

En la nota, el legislador indicó que la reunión se llevará a cabo en la Sala 1 del segundo piso del Anexo de la Cámara baja, donde también fueron invitados los diputados autores de las iniciativas sobre las denuncias en la ANDIS.

Spagnuolo fue localizado este viernes en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido.

Fuentes judiciales precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que Spagnuolo se había mudado a ese lugar hacía poco tiempo y se hallaba dentro de un auto Volkswagen Nivus cuando lo encontraron los investigadores que, por orden del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, secuestraron su celular para peritarlo.

Los audios de Diego Spagnuolo, quien fuera abogado y amigo personal del presidente Javier Milei y en los que ventila con bastante precisión una trama de corrupción vinculada a pedido de coimas a laboratorios por parte de funcionarios del Gobierno, salpican a la propia hermana del presidente, Karina Milei, y calaron hondo en la Casa Rosada.

Por otro lado, la crisis del fentanilo se cobró cerca de un centenar de víctimas y el Gobierno desplazó a segundas líneas, aunque el caso está lejos de cerrarse y promete escalar a medida que la Justicia vaya esclareciendo los hechos.