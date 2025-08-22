Qué dicen los expertos sobre cambiar el huso horario en Argentina y sus efectos en el reloj biológico Diputados dio media sanción a un proyecto de ley para adaptar el horario UTC-4 respecto al Meridiano de Greenwich. Expertos en meteorología y medicina del sueño explican qué impacto tendría este cambio en millones de personas.

La discusión sobre el huso horario en Argentina volvió a instalarse en la agenda política, social y científica después de que la Cámara de Diputados aprobara ayer con amplia mayoría un proyecto que plantea retrasar una hora los relojes en todo el territorio nacional. La propuesta impulsada por Julio Cobos, ex vicepresidente y actual diputado radical, obtuvo 151 votos a favor, 66 en contra y 8 abstenciones y ahora será el Senado quien defina si el país modifica su huso horario oficial del actual UTC -3 al UTC -4.

La iniciativa busca volver a alinear la hora oficial con lo que corresponde geográficamente a la mayor parte del territorio argentino.

Según el Sistema Internacional de Husos Horarios, gran parte del país debería ubicarse en UTC -4, mientras que la zona cercana a la cordillera corresponde al UTC -5.

El UTC -3 fue fijado formalmente en 1969 y desde entonces marcó la vida cotidiana de millones de argentinos. Sin embargo, para Cobos ese esquema produjo un “desfasaje histórico” que, además de generar gastos innecesarios, afecta la calidad de vida de la población.

Qué dicen los expertos sobre cambiar el huso horario

María Juliana Leone, licenciada en Biotecnología y especialista en Neurociencias que trabaja en el Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes, explicó a Infobae que corresponde que Argentina tenga el huso horario -4, ya que casi todo el país está en esa franja horaria. Incluso, las provincias cordilleranas están en -5 GMT. Y que no hay ninguna parte del territorio que esté en -3, incluso Buenos Aires.

“La hora está definida con los horarios de salida del Sol. Estamos adoptando ahora un meridiano que no nos corresponde ya que el mediodía solar ocurre cerca de la 1 pm. Incluso en Mendoza ocurre 40 min más tarde que en Buenos Aires. Este efecto tiene un impacto en el cuerpo humano y nuestro ritmo circadiano que se alinea con la luz del Sol. Hay una desalienación actualmente que nos perjudica”.

Y completó: “Tiene un impacto importante en la mañana, cuando nos levantamos siendo de noche todavía, y cuando todavía nuestro cuerpo no está del todo preparado para estar activos y funcionar, sobre todo en los estudiantes. Entrar a la escuela de noche tiene un impacto negativo, ya que se desalinea el reloj biológico. Nos queremos adaptar al ritmo solar y no llegamos. Tiene un impacto negativo directo en nuestro rendimiento cognitivo y físico. Además, en las ciudades del oeste es peor todavía”.

Diego Golombek, reconocido biólogo especialista en cronobiología, también de la Universidad Nacional de Quilmes explicó a Infobae que Argentina está geográficamente situada en el huso horario -4, es decir cuatro horas al oeste del meridiano de Greenwich. “Por una serie de equívocos históricos nos quedamos mal situados, nos quedamos en el -3. Con lo cual es muy conveniente estar en el huso horario que nos corresponde, aquel en el cual el mediodía corresponde a que el sol esté bien arriba en el cielo. Y además, sería ideal que estuviéramos en ese huso horario todo el año, sin alternar entre horario de verano e invierno, que no parece tener demasiadas ventajas”, indicó el experto en cronobiología.

Los expertos afirman que adaptarse

“Biológicamente hablando, lo más importante siempre es estar expuestos a la luz del día y este cambio de horario hace que tengamos luz por la mañana. Este cambio puede ayudar a que adelantemos un poco nuestros horarios tan nocturnos que hacen que durmamos poco, con consecuencias no muy buenas para la salud. Así que estoy muy a favor del cambio de horario a menos cuatro, idealmente para que se quede así todo el año, sin habilitar a cambios de horario de verano y de invierno”, insistió Golombek.

“Por supuesto, el efecto es muchísimo más pronunciado para las provincias cordilleranas, las provincias más del oeste, porque incluso tocan el huso horario -5. O sea, en este momento están dos horas desfasadas con respecto a lo que debiera ser su horario natural”, precisó.

Y concluyó: “Argentina es un país ancho, sí, pero no tanto como para que amerite dos husos horarios, que eso te daría muchos trastornos comerciales, de transporte, de comunicación. Con lo cual, la propuesta es que sea un único huso horario de -4. Va a beneficiar mucho a las provincias del oeste, pero también a las del centro y a las del este. Las va a localizar en la hora que les corresponde por nuestra situación en el mundo, nuestro lugar en el mundo.

El biólogo especialista en ritmo circadiano recordó que de acuerdo con investigaciones del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (Inahe-Conicet), este cambio de horario también mejora la eficiencia energética.

Un huso horario alineado con los países de la región

Desde el punto de vista internacional, la iniciativa también contempla la coordinación con países vecinos. Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela ya se encuentran en UTC -4, por lo que adoptar ese huso en Argentina facilitaría la integración comercial y logística en la región. La convergencia horaria es un factor cada vez más relevante para las comunicaciones, las operaciones financieras y el transporte.

El climatólogo José Luis Stella del Servicio Meteorológico Nacional, explicó a Infobae que Argentina está en el uso horario -4, pero el extremo oeste es -5.

“En realidad estamos adelantados porque estamos usando -3, que es el que no nos corresponde a nosotros, sino al este de Brasil y al océano Atlántico. Usar el -4 sería lo correcto, astronómicamente hablando”, explicó el experto del SMN.

“La realidad es que las provincias del oeste y del sur son las más perjudicadas por usar -3, ya que en invierno amanece muy tarde. Los chicos tienen prácticamente la mitad de las clases de noche a la mañana. Lo más correcto sería el huso de -4 en invierno. Y sí considero que en verano deberíamos, usar el de ahora, el -3. Muchos países en Europa cambian el horario en verano. Así que a mi criterio, lo ideal sería tener -4 en invierno, dos horarios -4 y -3 en verano”, concluyó Stella.

En tanto, el meteorólogo Eduardo Piacentini afirmó que en general el huso horario responde al huso del Sol. “Nosotros estamos a tres horas del Meridiano de Greenwich. Nuestro país es largo y angosto y no tendría la necesidad de cambiar la hora como en Europa o Estados Unidos. No sé si sería conveniente. Ya se habló varias veces este tema”.

Husos horarios y eficiencia energética

Uno de los principales argumentos a favor del cambio radica en la eficiencia energética. Al retrasar una hora el reloj oficial, se busca aprovechar mejor la luz solar, sobre todo durante el invierno, cuando la demanda de electricidad y gas suele aumentar. Según explicó Cobos en el recinto, “la diferencia entre la hora oficial y la hora solar genera varios inconvenientes”, entre ellos una mayor dependencia de la iluminación artificial en la tarde y en la noche. La lógica detrás de la propuesta es que, si el horario se ajusta a la posición real del sol, los hogares, las escuelas y las industrias necesitarán menos energía para iluminar y calefaccionar durante parte del día.

Sin embargo, los beneficios no resultan indiscutidos. Hay especialistas que advierten que el ahorro energético real podría ser menor al esperado e incluso negativo. Argumentan que, si bien se gasta menos electricidad en las mañanas, el consumo en las noches aumenta porque las actividades sociales y productivas no terminan cuando cae el sol.

El estilo de vida actual, marcado por un uso intensivo de la iluminación artificial, prolonga la jornada activa mucho más allá del anochecer. Así, lo que se gana de un lado podría perderse del otro.

El reloj biológico afecta el descanso y rendimiento cerebral

La discusión sobre el huso horario también abrió una ventana al estudio del cronotipo, un concepto de la biología que describe la predisposición individual a ser más activo en determinados momentos del día. La investigadora Andrea Goldin, del Conicet y de la Universidad Torcuato Di Tella, explicó esta semana en Infobae que “el cronotipo es una característica personal que marca nuestras preferencias diurnas, nuestro tiempo interno”. Se trata de un rasgo biológico comparable al color de pelo: puede maquillarse o adaptarse en cierta medida a las rutinas sociales, pero su base genética permanece.

Las personas madrugadoras se despiertan y se duermen más temprano, mientras que las nocturnas funcionan mejor en horarios tardíos. La escuela y el trabajo imponen horarios uniformes que muchas veces entran en conflicto con esa diversidad natural. Goldin aclaró que la luz solar de la mañana es el factor que mejor ajusta el reloj interno: “La forma de poner en hora ese reloj es principalmente con la luz solar. Ese es el mayor sincronizador que tenemos, el que mejor te pone en hora”.

El cronotipo no es estático a lo largo de la vida. Durante la infancia predominan los ritmos más matutinos, pero en la adolescencia se produce lo que la investigadora llama un “pico de nocturnidad”. Esa etapa universal implica que los jóvenes tienden a dormir y despertarse más tarde. “La escuela secundaria, en particular, que es el momento de mayor nocturnidad de los chicos, empieza muy temprano en la mañana”, señaló Goldin. De este modo, los adolescentes deben enfrentar exigencias de atención y aprendizaje en un horario que su propio organismo aún no habilita para estar plenamente activo.

La consecuencia es visible en el rendimiento académico y en la somnolencia de los estudiantes. El problema se agrava en las provincias del oeste, donde el Sol amanece todavía más tarde que en Buenos Aires, pero las escuelas inician las clases a la misma hora en todo el país.

“En lugares como Neuquén o Mendoza es peor que en Buenos Aires porque el Sol sale aún más tarde. Pero tenemos el mismo huso horario y la escuela empieza a la misma hora en todo el país”, explicó Goldin.

El impacto del huso horario en la vida cotidiana excede a las escuelas. También influye en los horarios de transporte, comercio, medios de comunicación y actividades sociales. La sincronización entre la hora oficial y el ritmo natural de la luz define cómo se distribuye la jornada y qué sectores de la población resultan favorecidos o perjudicados.

Los defensores del cambio sostienen que alinearse con la hora solar permitiría mejorar la calidad del sueño, reducir los problemas de insomnio y aumentar el bienestar general. La exposición a la luz natural en las primeras horas del día ayudaría a ordenar el reloj interno y a preparar al cuerpo para un rendimiento más eficiente. En contraste, mantener el desfasaje actual obliga a millones de personas a recurrir a la luz artificial para cumplir con obligaciones que comienzan antes del amanecer.

Por su parte, los detractores señalan que modificar el huso horario no soluciona las diferencias individuales ni los hábitos sociales ya instalados.

Argumentan que, aunque el país adopte UTC -4, la vida urbana moderna seguirá extendiendo la actividad nocturna, lo que podría neutralizar los beneficios esperados en consumo energético y descanso. La disputa entre ambas visiones muestra que el debate no es meramente técnico sino también cultural.

Cambiar la hora oficial significa, en definitiva, redefinir los ritmos de una sociedad entera. Implica pensar cómo se organizan los horarios escolares, laborales y recreativos y qué valor se le otorga a la luz natural como recurso biológico y energético.

Con la media sanción en Diputados, la decisión ahora quedó en manos del Senado. De aprobarse, el Ejecutivo deberá informar a la ciudadanía el momento preciso en que se aplicará la modificación y los relojes de todo el país deberán retrasarse una hora. Será un cambio que afectará desde la agenda de las instituciones hasta la rutina íntima de cada hogar.

El proyecto no sólo propone corregir la diferencia entre hora solar y hora oficial sino también habilitar la posibilidad de regresar al huso -3 durante el verano. Se trata de un esquema que recuerda a lo que ocurrió en 2007 con la Ley 26.350, que estableció un horario de invierno y otro de verano alternando entre UTC -3 y UTC -4. Esa normativa quedó suspendida en 2009, dejando en manos del gobierno de turno las decisiones sobre modificaciones horarias.

La votación del jueves representó el tercer intento legislativo de Cobos en este tema, tras propuestas similares en 2022 y 2024 que no prosperaron. En esta ocasión, el contexto energético internacional dio un nuevo impulso a la discusión. El legislador mendocino subrayó que los costos del gas, el petróleo y el carbón se vieron afectados por conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones en Medio Oriente. En ese marco, reducir el consumo eléctrico mediante un mejor aprovechamiento de la luz natural se transformó en una estrategia tanto coyuntural como de largo plazo.

Lo que está en juego no es sólo una cuestión de relojes sino una oportunidad para replantear la relación entre la sociedad argentina, la energía que consume y el modo en que se vincula con el tiempo natural. La propuesta de Cobos invita a reconsiderar cómo los horarios oficiales impactan en la salud, en el rendimiento académico, en la economía y en la integración regional.

La discusión seguirá abierta mientras el Senado estudia la medida. Más allá del resultado legislativo, el debate ya instaló una pregunta de fondo: ¿qué significa vivir en el huso horario correcto? La respuesta, como muestran las distintas voces de expertos y legisladores, está lejos de ser unánime. Pero lo que queda claro es que el reloj no es sólo un instrumento mecánico, también refleja decisiones políticas y sociales que atraviesan la vida diaria de millones de personas.

Fuente: Infobae