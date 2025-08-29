Eduardo Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular en la causa por coimas en ANDIS El principal accionista de la droguería Suizo Argentina cumplió la orden judicial en la causa que investiga presuntos pagos ilegales en la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Este viernes, el empresario Eduardo Kovalivker, principal accionista de la droguería Suizo Argentina, se presentó junto a su abogado, Martín Magram, en los tribunales federales de Comodoro Py para cumplir con la orden de requisa dispuesta por el fiscal Franco Picardi en relación a la investigación por presuntas coimas en la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Allí entregó su teléfono celular para ser sometido a pericias.

La causa se inició tras la difusión de audios atribuidos al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se describía una supuesta red de sobornos y se mencionaba directamente a la empresa de la familia Kovalivker. El expediente está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

El arribo de Kovalivker a la fiscalía se produjo en paralelo a una nueva serie de allanamientos y requisas en sedes del organismo ANDIS y en instalaciones de Suizo Argentina, realizados por la Policía de la Ciudad.

En declaraciones públicas, el empresario —quien recientemente se retiró de la gestión para dedicarse a la escritura— afirmó que confía en que la investigación “permita ordenar el escándalo mediático” que rodea a su empresa, y defendió que ésta “está en orden”.

La fiscalía también investiga a los hijos del empresario —Jonathan y Emmanuel Kovalivker— quienes ya habían sido citados. Ambos entregaron sus teléfonos, pero no facilitaron las claves de acceso, lo que dificulta la extracción de datos pese a los esfuerzos de la Justicia.

En paralelo, la justicia ordenó medidas cautelares como el bloqueo de acceso a las cajas de seguridad de los investigados, para preservar pruebas. Esto forma parte del avance de la investigación, que ya realizó múltiples allanamientos y secuestros de documentación, computadoras y dispositivos electrónicos clave.



