Militancia corta y sondeos que preocupan sacuden al Gobierno Los libertarios temen hacer campaña en las calles ya que lo menos que tienen que soportar es el bullying. Crece el PJ en las encuestas.

La mezcla es fatal. El impacto de la crisis económica, que se magnifica en el Conurbano bonaerense, y el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo que involucra a Eduardo “Lule” Menem y, fundamentalmente, al “Jefe”, Karina Milei provocaron un derrumbe en la intención de voto de La Libertad Avanza (LLA) en los sondeos de opinión, que encarga su armador político Sebastián Pareja.

Porque son cientos los militantes partidarios que no están decididos a hacer campaña tradicional, con la mesita en los lugares céntricos para dialogar con los vecinos. Las experiencias de los últimos días fueron traumáticas para los libertarios. Comenzaron por recibir bullying con gente que los carga a viva voz por el 3% que pedirían los funcionarios del gobierno para entrar a una licitación, pasando a la agresión verbal de gente que pasa y se “despacha” a gusto por la caída del poder adquisitivo y la recesión imperante.

Cuando observaron las pedradas en Lomas de Zamora sobre la figura presidencial, muchos militantes dijeron basta. Uno de ellos confió a iProfesional: “Si le tiran con todo al Presidente con la custodia que tiene, qué nos queda a nosotros, que no tenemos ni un policía que nos proteja en una localidad donde gobierna el peronismo”.

Los encuestadores se esfuerzan por errar en sus pronósticos cada vez que pueden pero los políticos involucrados en las elecciones continúan encargando sondeos y los recientes no trajeron ningún alivio a los habitantes de la Casa Rosada.

Según Poll Data, para las elecciones legislativas nacionales de octubre, José Luis Espert lidera con el 41% de intención de voto pero creció la figura de Jorge Taiana que alcanzó el 36,1% de los probables votos. Fernando Gray completa el podio con un 6,6%. Para la elección de legisladores provinciales de la provincia de Buenos Aires del próximo 7 de septiembre la consultora midió que Fuerza Patria alcanza una intención de voto del 31,6% y La Libertad Avanza reúne el 30,7%. El problema es que el sondeo se publicó el 14 de agosto y aún no se sabe la magnitud de una futura medición que incluya el escándalo de las escuchas de Spagnuolo.

Una reciente encuesta de la firma Proyección arrojo un resultado contundente. El 75% de las personas consultadas están informadas sobre el caso de las escuchas a Spagnuolo y reveló que más del 50% cree que la hermana del presidente, Karina Milei, está involucrada en la presunta red de pedidio de coimas.

El panorama aparece complejo para Milei. Sabe que una derrota frente al peronismo bonaerense pondría en duda todos sus planes a futuro para continuar con su gestión económica para la Nación y sufriría lo que los estadounidenses denominan el síndrome de “pato rengo”, que gráfica los últimos años de una gestión que ya tiene un recambio asegurado.

> “Un caso sin precedentes”, dijo Adorni

El vocero presidencial Manuel Adorni se pronunció ayer sobre la difusión de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y advirtió que, de confirmarse su autenticidad, se trataría de un hecho sin precedentes en la historia argentina: la grabación de un funcionario dentro de la Casa Rosada.

En mensajes publicados en su cuenta de X, Adorni sostuvo que la circulación de esos registros a menos de diez días de la elección en la provincia de Buenos Aires demuestra que “es una operación orquestada” destinada a “desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, escribió el legislador porteño electo.

Y agregó: “La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral. Fin”.