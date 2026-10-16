EE.UU. envía altos funcionarios a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico

En el marco del estrechamiento de relaciones bilaterales tras el reciente viaje del presidente Javier Milei a Washington, el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que una delegación de alto nivel encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, visitará la Argentina entre el 19 y el 26 de octubre.

El Gobierno reemplazará la tecnología china en áreas clave del Estado tras un acuerdo con EE.UU.

Trata de personas: EEUU ubicó a la Argentina en el máximo nivel global de prevención

El objetivo central de la gira diplomática la de mayor rango desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca es poner en marcha los mecanismos de financiamiento e inversión privada del denominado Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa conjunta firmada por ambos países el mes pasado en Nueva York

Lanzado formalmente el pasado 23 de septiembre al margen de la Asamblea General de la ONU, el Corredor Andes-Atlántico prevé destinar herramientas de financiamiento estadounidenses por hasta 7.000 millones de dólares hacia 2027.

Entre los proyectos vinculados de mayor envergadura destaca Argentina LNG, la iniciativa de exportación de gas natural licuado liderada por YPF junto a Eni y XRG. Para este megaproyecto en Río Negro, el Banco de Exportación e Importación de EE.UU. (Exim Bank) ya presentó una propuesta indicativa de crédito de hasta 6.000 millones de dólares para la adquisición de insumos y tecnología estadounidense.

Seguridad y combate al crimen organizado

Más allá del eje económico y logístico, la agenda de la comitiva estadounidense en Buenos Aires incluirá reuniones de trabajo sobre cooperación en seguridad regional y lucha contra el narcotráfico.

Recientemente, EE.UU. formalizó la creación de una unidad regional antinarco con sede en la Argentina y aprobó una partida de 13,35 millones de dólares para proyectos de asistencia técnica y combate al crimen organizado transnacional en la región.

San Juan sigue con atención el proyecto

Aunque en el listado preliminar presentado en Nueva York San Juan no figuró con obras públicas específicas de infraestructura básica, la provincia sigue el desarrollo del acuerdo con marcada expectativa.

El motivo clave reside en la prioridad estratégica que la administración norteamericana le otorga al suministro de minerales críticos y de transición energética, con el cobre a la cabeza. En el ámbito minero, el desarrollo de rutas, ferrocarriles y líneas de alta tensión dentro del Corredor Andes-Atlántico resulta fundamental para la viabilidad logística y exportadora de los megaproyectos cupríferos que alberga la provincia, como Los Azules, Josemaría, El Pachón o Filo del Sol.