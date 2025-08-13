El consumo de un queso generó inédito brote infeccioso de riesgo Esta enfermedad de transmisión alimentaria es potencialmente mortal en bebés, embarazadas, ancianos y para inmunodeprimidos.

El consumo de un queso contaminado fue el desencadenante de una seguidilla de infecciones y un brote de listeriosis, una enfermedad de transmisión alimentaria causada por la bacteria Listeria monocytogenes, que se encuentra en el suelo y en el agua y que presenta alta tasa de mortalidad en sectores vulnerables de la población. Es que bien esta enfermedad suele ser leve en personas sanas, puede provocar casos graves y potencialmente mortales en embarazadas, bebés, personas mayores y aquellas con sistemas inmunitarios debilitados como los diabéticos.

Así lo estableció una investigación llevada a cabo por el Ministerio de Salud de la Nación en el que se indica que, si bien se trata de una enfermedad rara, “es una de las infecciones alimentarias más agresivas que por su letalidad la convierte en un importante problema de salud pública”.

“Es la primera vez que se puede establecer en la Argentina un nexo entre casos humanos de listeriosis y una fuente común comprobada por análisis genómicos”, según indicaron autoridades del Ministerio comandado por Mario Lugones, desde donde se emitió una alerta al respecto el pasado 24 de abril.

En Argentina, los casos de listeriosis ocurrieron entre fines de 2024 y lo que va de 2025, mientras que los mismos se presentaron en tres jurisdicciones del país y con una alta relación genómica entre sí, lo que sugirió una fuente común de infección, dado que los primeros casos se notificaron en la provincia de Buenos Aires, luego otro en CABA, con un viaje previo a Tucumán, y luego otros dos con residencia en Tucumán.

Luego de detectarse los primeros casos, las autoridades tucumanas comenzaron una investigación sanitaria durante la cual se realizaron entrevistas a los afectados sobre los alimentos ingeridos antes de presentar los primeros síntomas. Tras tomar 26 muestras de alimentos, en cinco de ellas se detectó la Listeria monocytogenes y una correspondía a un queso criollo de producción industrial de baja escala, cuya marca aún no fue proporcionada.

“‘Pudo establecerse una alta relación genómica con los casos humanos detectados previamente, identificando a la planta productora del queso como fuente de la contaminación”, detalló en el informe del Ministerio de Salud, a la vez que señaló que el episodio “evidenció la necesidad de fortalecer las recomendaciones a los productores locales en las buenas prácticas de manufactura, de inspecciones regulares a los lugares de producción y distribución para cumplir las normas sanitarias”

>Síntomas de la listeriosis

La sintomatología de la enfermedad es variable, desde escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea, convulsiones, rigidez en el cuello y dolor de estómago, hasta una forma más severa manifestada por meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas, ya que el período de incubación varía entre 12 horas y 2 meses.

En cuanto a los alimentos que la transmiten, existen animales que, aun sin presentar síntomas, son “portadores” de la bacteria en sus intestinos, pudiendo resultar contaminados los productos cárnicos y lácteos que de ellos se obtengan.

Los alimentos que más frecuentemente se han visto involucrados en los brotes de enfermedad son: Fiambres y embutidos a base de carnes y aves; lácteos elaborados con leche sin pasteurizar; vegetales crudos; pescados crudos y ahumados.

> Cómo prevenirla

Higiene; lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, como mínimo. Lavar cuidadosamente utensilios de cocina y superficies en contacto con alimentos crudos (por ejemplo: mesadas, tablas de picar, cuchillas, etc.). Lavar los vegetales crudos antes de consumirlos.