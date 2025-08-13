El exmarido de Julieta Prandi compartirá pabellón con el cura Grassi Claudio Contardi pasará la noche en la DDI de Campana y luego será llevado a un penal de máxima seguridad.

El exmarido de Julieta Prandi, Claudio Contardi, fue condenado a 19 años de cárcel por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género, con prisión inmediata.

Contardi fue esposado dentro de la Sala N°2 de los Tribunales de Campana, mientras los familiares de Julieta Prandi festejaban.

Sin haber esbozado siquiera reacción, lo sacaron por la puerta de atrás de la sala y lo trasladaron hasta la DDI de Zárate-Campana.

Según pudo saber TN, el condenado pasará toda la jornada de este miércoles allí. Deberá realizar distintos trámites administrativos y también tendrá que presentar informes médicos. Todo para poder ser alojado en un penal de máxima seguridad.

Es altamente probable que pase la noche del miércoles en ese edificio, ubicado en la intersección entre Avenida 25 de mayo y la calle Colón.

Entre la noche de este miércoles y la mañana del jueves, el exmarido de Julieta Prandi será trasladado a la Alcaidía Departamental de Campana.

El empresario estará en un pabellón para violadores que tiene la alcaidía. Por lo pronto, pasará la noche del jueves en el departamento ubicado sobre la Ruta N°6.

El penal al que será traslado está definido: la Unidad Penitenciaria N°41, ubicada en ese mismo predio, a unos pocos metros de la mencionada alcaidía.

Fue inaugurada oficialmente el 9 de febrero de 2006 y depende del Servicio Penitenciario Bonaerense. Si bien la prisión tiene un régimen cerrado y con estrictos controles, está pensada para presos que mantienen una conducta adecuada dentro del penal.

Se trata de una cárcel de máxima seguridad, destinada exclusivamente a internos varones y que cuenta con un pabellón para violadores. Allí hay alojados presos de altos perfil.

Contardi compartirá pabellón con el cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. También está, en ese mismo penal, Fernando Farré, quien asesinó a Claudia Schaefer en un caso que conmocionó al país.

Para que Contardi pueda entrar a ese penal deberá esperar. No está confirmado cuanto tiempo, ya que depende de si hay cupo o no para darle ingreso. Puede ser un día o puede ser semanas.

El empresario fue condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género y quedará alojado en el pabellón para violadores de la alcaidía de Zárate-Campana.