El Gobierno desplazó al subsecretario de Trabajo y la ministra Pettovello analiza al sucesor Los candidatos que se mencionan y la alternativa que se abre tras la charla de Mauricio Macri y Santiago Caputo

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno echó al subsecretario de Trabajo, Martín Huidobro, y en su reemplazo podrían designar a un experto en temas laborales proveniente del PRO. “La ministra (Sandra) Pettovello y (Julio) Cordero están evaluando nombres para ese puesto”, aseguraron a Infobae fuentes oficiales.

Uno de los posibles candidatos sería Horacio Pitrau, quien ya ocupó ese cargo en el comienzo del gobierno libertario, pero el 6 de enero fue desplazado al considerarlo responsable de una jugada política para tender puentes con sindicalistas en medio de la ofensiva de la CGT contra Javier Milei.

De todas formas, quien incidiría en la decisión sería Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo del gobierno de Cambiemos, sobre todo a partir del acuerdo entre Mauricio Macri y el asesor presidencial Santiago Caputo que habilitó el ingreso de la especialista del PRO María del Carmen Tettamanti para encabezar la Secretaría de Energía en lugar de Eduardo Rodríguez Chirillo.

En el macrismo no confirmaron ni desmintieron la llegada de un referente laboral del partido en reemplazo de Huidobro: aseguraron que “está todo verde por ahora” y afirmaron que “hay voluntad de colaborar en las áreas donde se definan los proyectos y necesidades”.

El funcionario de Trabajo desplazado había sido designado el 22 de mayo pasado en lugar de Liliana Archimbal. Se trata de un abogado que ya se estaba desempeñando en el Ministerio de Capital Humano y se convirtió en el cuarto subsecretario de Trabajo desde que asumió el gobierno de Milei: el primero fue Horacio Pitrau, después fue nombrada allí Mariana Hortal Sueldo y luego, en abril, Archimbal. En los 3 últimos casos son abogados que estuvieron vinculados con Triaca.

“Como mencionamos por otros casos, la desvinculación de Martín Huidobro está relacionada a un tema de reorganización y este proceso continuará en las próximas semanas ya que forma parte de la refuncionalización general del Ministerio debido al nuevo organigrama”, dijeron en Capital Humano.

De todas formas, el regreso de Pitrau no es seguro: “No lo vemos”, confió una alta fuente oficial. Su nombre surgió por su pertenencia al PRO y porque fue secretario de Trabajo en la gestión ministerial de Triaca durante el gobierno de Macri, además de tener fluidos contactos con los sindicalistas. Pero desde Capital Humano advirtieron a Infobae: “Aún no hay reemplazo, pero no sería del PRO”.

Más allá de la etapa distinta que se abrió entre el gobierno de Milei y el partido liderado por Macri, la propia ministra Pettovello tiene una excelente relación con el ex presidente y también por eso circulan versiones acerca de la filiación política del funcionario que reemplazará a Huidobro.

El desplazado subsecretario de Trabajo, según fuentes gubernamentales, es parte del equipo de Leila Gianni, una funcionaria clave de Capital Humano, que, al igual que Ariel Romano, dejarán sus cargos en los próximos días para dedicarse a hacer política en el partido de La Matanza.

Además de la Subsecretaría de Trabajo, que sigue afectada por la inestabilidad de su responsable, Cordero desplazó de su cargo en abril pasado a 13 funcionarios del área de administración por “severas irregularidades” que se detectaron en auditorías de Capital Humano.

Se trata de funcionarios que fueron designados en gobiernos anteriores, que fueron separados de sus cargos, se les iniciaron los correspondientes sumarios administrativos y sus oficinas fueron cerradas con precintos para custodiar posibles evidencias de las irregularidades encontradas.

Una vez que se terminen la auditorías, que lleva adelante la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano, se anunció que habrá acciones judiciales en caso de que se comprueben delitos.

Los cambios en Trabajo involucraron al primer secretario de Trabajo del gobierno mileísta, Omar Yasín, que el 11 de marzo fue echado luego que Milei lo hizo responsable de haber avalado el aumento salarial del 48% al personal jerárquico del Estado, algo que causó una fuerte polémica. En reemplazo de Yasín fue nombrado Cordero, quien se desempeñaba como asesor en temas laborales de La Libertad Avanza y fue abogado de Techint durante varias décadas. En la última campaña electoral integró el equipo de expertos laborales de Patricia Bullrich y luego se pasó a las filas libertarias.