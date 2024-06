El Gobierno insistirá con las reformas en Ganancias y en Bienes Personales en Diputados El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que la aprobación de las leyes es un “triunfo impresionante”, aunque adelantó que buscarán revertir las modificaciones impuestas por la oposición.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que el oficialismo intentará reinstaurar los cambios en los Impuestos de Ganancias y en Bienes Personales durante el debate que se realizará en la Cámara de Diputados para la aprobación definitiva del paquete fiscal.

Esta mañana, el Senado sancionó la iniciativa impulsada por Casa Rosada, pero eliminó los capítulos que bajaban el mínimo no imponible de Ganancias y modificaban el esquema actual de Bienes Personales. Ahora, la Cámara de Diputados deberá volver a discutir ambas cuestiones.

Francos aseguró en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre que está convencido que la Cámara baja terminará sancionando la redacción original de la ley para ambos tributos y criticó a la oposición por afectar los recursos que recibirán sus provincias.

“¿Cómo puede ser que los senadores que representan a las provincias hayan votado en contra de estos temas que son los que más recursos coparticipables generan?”, se preguntó Francos.

Y analizó: “Yo he hablado con todos los gobernadores que han querido reunirse conmigo y todos estaban esperando esta ley para incrementar sus recursos fiscales y poder lograr el equilibrio, entonces no se entiende que los senadores que representan a las provincias no hayan acompañado a sus gobernadores que estaban esperando estos fondos; estas cosas son las que a veces generan indignación hacia la política”.

El régimen actual prevé que pagan el Impuesto a las Ganancias los trabajadores que perciben salarios (bruto) por encima de los $3.514.725. En el caso de Bienes Personales, el mínimo no imponible se mantiene en $27 millones.

Francos fue el principal negociador del Gobierno de ambas leyes aprobadas esta mañana. El funcionario calificó como “un triunfo impresionante” el resultado de la votación. Sin embargo, reconoció que intentarán insistir con otras reformas que fueron marginadas por la oposición en la Ley Bases. Por ejemplo, Francos dijo que enviarán un nuevo proyecto al Congreso para insistir con la privatización de Aerolíneas Argentinas.

“Es cierto que esta ley no soluciona todos los problemas de la Argentina, pero es una herramienta que nos va a permitir avanzar en muchos temas pendientes de la Argentina”, se esperanzó.

Francos respondió, además, a las críticas de los senadores que aseguraron durante el debate que al Gobierno le falta gestión. “En 6 meses sacamos a la Argentina de la cesación de pagos, de la hiperinflación y de todos los peligros que nos estaban esperando para desatarse en la Argentina”, dijo.

Por otro lado, y consultado en Radio La Red, ratificó la convocatoria que realizó el presidente Javier Milei para coordinar con todo el arco político 10 políticas de largo plazo, y le envió un guiño al gobernador de Tucumán, el peronista Osvaldo Jaldo.

“La intención del Gobierno es convocar a todos los sectores que han tratado de construir una Argentina en libertad. Ojalá podamos hacerlo el 9 de julio, en Tucumán, también para apoyar a uno de los gobernadores que, aún siendo de un signo político opositor, ha entendido el momento de la Argentina y ha colaborado con el gobierno para obtener la probación de estas leyes”, planteó el funcionario nacional.

Por otro lado, también se refirió a los incidentes que se registraron en las inmediaciones del Congreso mientras se discutía la Ley Bases en el recinto del Senado. “Generar inestabilidad política, zozobra social, va en camino de intentar un golpe institucional. Lo dijo el Presidente cundo mencionó ‘nos quieren tirar un muerto’, para que pase como en otros momentos de la historia, de generar a partir de un hecho de violencia una situación de inestabilidad política mayor”.

INFOBAE