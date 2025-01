El Gobierno le respondió al PRO tras el comunicado contra Milei: “Absolutamente fuera de lugar” El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó que haber excluido el Presupuesto del temario de las extraordinarias sea una “posición autoritaria”. El partido liderado por Macri había criticado la agenda legislativa del Ejecutivo.

En un clima de tensión, el Gobierno salió al cruce del comunicado del PRO en el que lanzaron duras críticas por la exclusión del tratamiento del Presupuesto 2025 en el temario de sesiones extraordinarias. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó: “A nosotros nos parece absolutamente fuera de lugar”.

El partido liderado por Mauricio Macri planteó que la exclusión del Presupuesto 2025 en el temario de extraordinarias “evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo, especialmente en un momento político que exige amplios consensos”. Agregó: “Este enfoque nos aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta”.

Francos dijo inicialmente, en medio de la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza, y de las propuestas para una eventual alianza electoral: “La relación de Macri con Javier Milei es personal, muy buena, más allá de algunas diferencias que puedan haber tenido. Actualmente, supongo que el Presidente estará molesto por algunas consideraciones que el PRO hizo en su último comunicado, fundamentalmente con respecto a la no presentación del Presupuesto en extraordinarias”.

El jefe de Gabinete consideró en declaraciones a Radio Colonia que el comunicado del PRO está “absolutamente fuera de lugar”. Dijo que se trató de “una decisión del partido” y mencionó la fuerte polémica en el PRO por la falta de consultas a gobernadores y diputados por el texto, como anticipó TN: “Sé que entre ellos tuvieron discusiones internas, muchos dirigentes importantes no estaban de acuerdo con ese comunicado ni fueron consultados”.

Francos explicó por qué excluyeron al Presupuesto del temario

Francos explicó por qué excluyeron al Presupuesto 2025 del temario de sesiones extraordinarias: “No se llegó a un acuerdo por el proyecto, que enviamos en tiempo y forma al Congreso. Tenía una línea clara, mantenimiento del equilibrio fiscal, pero en el parlamento le empezaron a hacer algunos cambios”.

El jefe de Gabinete dijo que se trata de “una posición lógica de partido con minorías parlamentarias, que tiene dificultad para avanzar, le resulta difícil conseguir acuerdos y está sujeto a un tironeo que puede llegar a hacerlo desviar de la idea de equilibrio fiscal”.

Francos dijo que entiende “la posición, cada sector, provincia, tira para su lado” pero que “llegó un momento en que no hubo acuerdo para avanzar en la línea que fijó el Gobierno, se vencieron los plazos y no se trató”. El jefe de Gabinete aclaró: “Si consiguiéramos acuerdo por el Presupuesto 2025 lo trataríamos, pero como no pasó, es legítimo lo que hicimos de no enviarlo y avanzar con la prórroga, no es una posición autoritaria”.