El Gobierno minimizó la marcha de la CGT: “La gente los detesta” Además afirmó que seguirá sin homologar paritarias por encima de la inflación.

Bajo la consigna de “El trabajo es sagrado”, la CGT y otras organizaciones gremiales y sociales marchan esta tarde en el centro porteño en la previa del Día del Trabajador, marco que es utilizado para apuntar contra las políticas de recorte del gasto público que lleva adelante la administración nacional de Javier Milei, así como la no homologación de paritarias con aumentos por arriba de la pauta inflacionaria.

Desde el Gobierno prefirieron no dar declaraciones públicas en la previa a esa movilización. De todos modos, una altísima fuente de la Presidencia afirmó a Infobae que la idea era minimizar el evento y no darle entidad. “Es una marcha más y no nos importa las consignas que tengan contra nosotros. Incluso, nos beneficia tenerlos en frente”, indicó este funcionario.

Cuando la manifestación esté a punto de finalizar, Milei estará con el vocero presidencial y candidato libertario a la Legislatura porteña, Manuel Adorni, en una recorrida por el barrio de Villa Lugano que iniciará a las 17 horas. Desde ese sector consideraban que la realización en simultáneo de ambos eventos no acarreaba riesgo alguno en términos de la seguridad presidencial. “Vamos a estar muy lejos”, indicaban.

Esta marcha es la última de varias demostraciones que la CGT inició a principios de abril, todo ello en el marco del plan de lucha contra la gestión nacional y su política laboral y económica. Antes habían estado participando en la marcha de jubilados del 9 de este mes y en el paro general de 24 horas del día siguiente, el cual perdió fuerza luego de que los colectiveros decidieran no parar.

Desde la Casa Rosada consideran que las medidas de la central obrera no tuvieron un efecto contraproducente en la imagen de la gestión mileista.

“Ellos siguen haciendo lo mismo y siguen sin entender que la gente los detesta. Van a hacer la marcha de hoy y no se dan cuenta de que la gente no quiere más lío en la calle”, agregaban a este medio otro funcionario libertario de diálogo diario con el Presidente.

Aunque partían de diferentes locaciones, la CGT estará acompañada por la presencia de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA-A) y de la Central de Trabajadores Argentinos de los Trabajadores (CTA-T). También asistirán os piqueteros agrupados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), así como diferentes agrupaciones de izquierda como el Polo Obrero, el sindicalismo clasista y las respectivas fuerzas del Frente de Izquierda-Unidad.

No resulta un detalle menor que entre los dirigentes vaya a aparecer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que planea reforzar su vínculo con las centrales gremiales en el marco del lanzamiento de su espacio político Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Casualmente, se prevé que el acto inaugural sea el 24 de mayo en el camping de La Plata que tienen los estatales de UPCN.

Cerca del Presidente -su ineludible rival en una eventual aspiración a las elecciones de 2027- marcan que esperan “con ansias” la presencia del gobernador bonaerense. “Deseamos que suceda la foto con los popes de la CGT. Nos refuerza el discurso de que esos sectores son el tren fantasma y que nosotros somos el cambio viable”, indican.

La CGT y las demás centrales también llevará a cabo la movilización con el objetivo de rendir homenaje al papa Francisco. Antes del recorrido por la avenida Independencia hasta llegar a Paseo Colón, la jornada incluirá una oración dedicada al pontífice argentino. Así, a pesar de que hay un objetivo reivindicativo, se trata de un hecho que -por acción u omisión- tiene un sentido político para unificar las demandas laborales y sociales que se impulsan en la marcha.

De todos los reclamos que se engloban en la consigna “El trabajo es sagrado”, una de las que más consensos tiene es para que el Gobierno reanude la homologación de paritarias por encima de la inflación, política que tiene el sello del Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo. Según consignan desde la cúpula del Gobierno, no hay intenciones de ceder en esa medida.

Como antecedente más reciente, este miércoles salió en el Boletín Oficial un decreto firmado por el presidente Milei que oficializó un aumento salarial del 3,9 por ciento para los empleados públicos, luego de que acordaran que el mismo se aplicará de forma parcial y consecutiva entre marzo y mayo de 2025. Además de los sueldos, la medida también incluyó una actualización respecto al costo de adicionales, viáticos, entre otros diferenciales; aunque sería una nueva pérdida de las negociaciones salariales respecto a la inflación.

Dado que hubo un repunte reciente en la dinámica de la suba de precios (que en el Gobierno dicen que fue estacional y que será temporal) desde UPCN reclamaron la reapertura de la paritaria para cerrar un tope más alto.