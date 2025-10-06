El Gobierno reconoció que la situación de Espert “perjudicaba seriamente” la campaña de La Libertad Avanza Lo aseguró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue una de las primeras voces oficiales en hablar este lunes luego de que se conociera la renuncia de José Luis Espert para renovar su banca en el Congreso en representación de la provincia de Buenos Aires. A pesar de asegurar que la decisión del diputado libertario fue personal, reconoció que el vínculo del candidato con el presunto narco Fred Machado “estaba perjudicando seriamente las propuestas políticas basadas en la libertad”.

Así lo expresó Francos en una entrevista radial, donde destacó además que el presidente Javier Milei había decido sostener a Espert como primer candidato de La Libertad Avanza en la Provincia porque “cree absolutamente en su inocencia” y “entendió que es una acción del kirchnerismo tratando de ensuciar la campaña”.

“Del sábado al domingo, Espert reflexionó sobre lo que estaba generando este episodio en la campaña. Se había convertido en el centro de la campaña y pensó que no podía seguir en esta senda”, señaló Francos. El sábado, el diputado libertario había asegurado en redes sociales que continuaba en campaña; sin embargo, al día siguiente tomó otra decisión.

En esa línea, Francos consideró que “Espert al principio no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación. Eso generó dudas y sospechas, creo que fue un error de comunicación. Creo que él se equivocó”, dijo en Radio Mitre. Asimismo, el jefe de Gabinete confió en su inocencia y destacó que Espert se someterá a la Justicia: “Yo no puedo creer que él haya estado vinculado de la forma que se lo pretende vincular (a Fred Machado). Lo importante es que renuncia a cualquier tipo de fueros, se va a someter a la justicia”.

Al renunciar a su candidatura, Espert se quedará sin fueros desde el 10 de diciembre, cuando se produzca la renovación de bancas en el Congreso. De esta manera, la Justicia podrá avanzar con la investigación del caso que lo vincula con el narco argentino que tiene pedido de extradición de Estados Unidos.

Sin embargo, la oposición buscará este miércoles remover a Espert tanto de su rol como presidente de la comisión de Presupuesto como de la banca en Diputados. Al respecto, Francos consideró que “no hay motivos” para hacerlo.

“Me parece que no hay motivo para que echen a Espert de Diputados porque no hay vinculación de la causa que está investigando la justicia”, indicó y señaló además que “ha habido personas procesadas en la justicia que mantuvieron su banca”.

De la misma manera se expresó minutos después en Radio La Red, donde apuntó contra el candidato del peronismo Juan Grabois, quien hizo la denuncia ante la Justicia contra Espert: “La denuncia contra Espert la hizo Grabois, eso ya le quita mérito a la denuncia y Grabois además tiene antecedentes”.

“El kirchnerismo planteó una pelea sucia, ya lo había hecho antes en las provinciales”, advirtió Francos y sostuvo que “Espert cometió el error de no contestar contundentemente” a estas denuncias en sus primeras declaraciones.

Y agregó: “La renuncia es un gesto noble de Espert, que no quiere perjudicar la campaña de LLA porque todo se estaba centrando al rededor de este hecho. Si hubiera explicado al principio cómo fueron los hechos, no hubiera pasado todo esto”.

Tras la decisión de Espert, ahora La Libertad Avanza quiere que el primer candidato en provincia sea Diego Santilli, a pesar de que la segunda en la lista es Karen Reichardt. “Quisiéramos la reimpresión (de las boletas) para que demuestre la candidatura de Diego Santilli, pero es un tema que tiene que resolver la justicia, si dan los plazos”, marcó Francos.

Asimismo, señaló que la reimpresión de la Boleta Única de Papel “es un proceso complicado, cada conjunto de boletas están marcadas para ir a una mesa determinada” y afirmó: “Si tiene que asumir algún costo La Libertad Avanza, verá como lo asume”.