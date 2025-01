El Gobierno redobla la presión sobre AFA y Conmebol para evitar que se dispute el Sudamericano Sub-20 en Venezuela El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que la competición “pone en riesgo la libertad de los jugadores”.

En medio de la creciente tensión en Venezuela ante el inicio del tercer mandato de Nicolás Maduro, el Gobierno redobló la presión sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Conmebol para evitar que el torneo Sudamericano Sub-20 se juegue en territorio controlado por el chavismo.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se sumó al pedido de Patricia Bullrich y aseguró que la competición, que se disputará entre el 23 de enero y el 16 de febrero, “pone en riesgo la libertad de los jugadores”.

“Yo no creo que se pueda poner por delante el fútbol ante una situación política tan trascendente. A mí me parece un poco ridículo que se ya vaya a jugar un campeonato internacional de fútbol en un país que no respeta las libertades y que además, en el caso de la Argentina, pone en riesgo la libertad de nuestros jugadores”, dijo Francos en referencia a la detención del gendarme Nahuel Gallo.

Sumó: “¿Tiene sentido ir a jugar ese campeonato del fútbol o es mucho más representativo del sentimiento de los argentinos que queremos la libertad decir: ‘No vamos porque en Venezuela hay un régimen dictatorial’? Me parece que es algo para discutir”.

Este jueves, luego de que Bullrich pidiera cambiar la sede del Sudamericano Sub-20 ante la posibilidad de que el régimen de Maduro pueda “secuestrar” a los jugadores argentinos, la AFA confirmó que la selección juvenil viajará a Venezuela, desestimando así la advertencia de la ministra de Seguridad.

Consultado en radio Mitre sobre la decisión de la casa matriz del fútbol argentino, Francos cuestionó “que se imponga la voluntad de (Claudio, el presidente de la AFA) Chiqui Tapia ante una situación de tal gravedad”. “Uno supone que se puede poner en riesgo a los integrantes seleccionados”, explicó.

De todas formas, el ministro coordinador no descartó que en los próximos días haya conversaciones con las autoridades del fútbol argentino y sudamericano con el objetivo de cambiar la decisión: “Habrá que activar gestiones. Si yo fuera el responsable del fútbol en Latinoamérica, obviamente que trataría de que el campeonato o se suspenda o se haga en otro lugar. Claramente no lo haría en Venezuela. No se puede anteponer el deporte a una situación tan violenta como la que se vive en Venezuela, donde se ataca descaradamente la libertad y la decisión del pueblo venezolano de poder elegir a su presidente”.

Por otra parte, Francos se refirió al caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien cumplió un mes detenido por el chavismo: “La detención es totalmente ilegal y contraria a la Convención de los Derechos Humanos. Irrita, molesta, genera una reacción absolutamente negativa porque la fundamentaciones han sido ridículas. Mienten de una manera alevosa; son payasos”.