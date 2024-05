El Gobierno tomó distancia de las protestas en Misiones: “Son temas de estricta jurisdicción provincial” El vocero presidencial Manuel Adorni desligó a la Casa Rosada de la tensión que se vive en la provincia por los reclamos de los policías, docentes y médicos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno tomó distancia de las protestas en Misiones: “Son temas de estricta jurisdicción provincial”, planteó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada, y dijo que entienden que la provincia “va a resolver” la problemática, que genera una fuerte tensión en la jurisdicción.

Al vocero presidencial lo consultaron por las declaraciones del ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda, que le hizo fuertes críticas a la política económica del Gobierno, al que responsabilizó por la caída en la recaudación: “Venimos de un marzo en el que tuvimos la mayor caída en la coparticipación, en recaudación”.

El funcionario de Misiones planteó además: “Estamos dando el tercer aumento con recursos propios, entendiendo que no fueron políticas del gobierno provincial para que suba el combustible, el arroz, la harina”, con cuestionamientos a las políticas económicas a la administración de Javier Milei, en declaraciones a AM 750.

El Gobierno tomó distancia de las protestas en Misiones: “Son temas de estricta jurisdicción provincial”

El vocero presidencial desligó a al Gobierno de las manifestaciones en Misiones por reclamos salariales de la policía, inicialmente, y luego de docentes y médicos que se sumaron a las protestas por aumentos salariales: “Entendemos que es un tema que lo va a resolver la provincia como corresponde, son temas de estricta jurisdicción provincial”.

Adorni dijo en cuanto a las declaraciones de Aranda, que vinculó la política económica de Milei con la situación de las arcas públicas de Misiones: “Los gastos de Nación se ajustaron bastante, y las cuentas de las provincias tienen que ajustarse en una cuantía suficiente como para equilibrarlas”.

El vocero presidencial dijo en cuanto a los cuestionamientos del ministro de Educación de Misiones por la inflación que la suba de precios “no solo atañe” a la provincia sino a todas las personas que viven en el país, y reiteró: “No es una cuestión focalizada en Misiones”.

Crece la tensión en el sexto día de protestas en Misiones: manifestantes irrumpieron en el Ministerio de Salud

En el sexto día del conflicto por el reclamo salarial de los policías en Misiones se sumaron a la protesta médicos y docentes. Con ese tenso panorama de fondo manifestantes irrumpieron en el Ministerio de Salud provincial y pidieron que los reciban las autoridades.

El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, explicó en declaraciones a TN que la administración les otorgó tres aumentos en los últimos cuatro meses.; “Estamos trabajando para mejorar el salario”.

Pérez además se refirió a la ausencia del gobernador, Hugo Passalacqua, que hasta el momento no dio declaraciones al respecto: “Estuvo trabajando todo el fin de semana, está en funciones, que digan que está de vacaciones es una chicana política muy berreta, no tiene mucho para decir, por eso me mandó a mí a hablar”.

El ministro de Gobierno de Misiones además criticó a los policías que protestan en las afueras del Comando Radioeléctrico, a los que acusó de retener patrulleros: “Pertenecen a la gente. Ayer fueron a buscarlos con la Policía de la provincia y el juzgado y no los entregaron”.

El funcionario provincial negó que los móviles estén disponibles, contra la versión que plantean los efectivos: “Si fuese así estarían trabajando para los misioneros, se robaron un móvil de criminalística que tiene adentro material que vale mucho dinero”.