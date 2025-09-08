El mejor alfajor del mundo es argentino, según Taste Atlas: cuánto cuesta La prestigiosa guía gastronómica publicó en sus redes una nueva lista con los mejores nombres que honra a esta golosina. En el primer puesto brilla una delicia de Villa Carlos Paz.

Argentina volvió a posicionarse como referente indiscutido en el mundo de la pastelería tradicional gracias al último ranking publicado por Taste Atlas, el reconocido sitio internacional especializado en reseñas gastronómicas.

En esta ocasión, se difundió una lista con los 20 mejores alfajores del mundo, de los cuales 17 son de origen argentino, reafirmando así el lugar central que ocupa este ícono del dulce local en el mapa culinario internacional. En primer lugar quedó El Nazareno, un producto con acento cordobés, y muchos se preguntan cuánto cuesta y cómo conseguir.

Los mejores alfajores del mundo.

¿Cuánto cuesta un alfajor de El Nazareno?

Se pueden comprar y realizar pedidos desde su página oficial. Dentro del catálogo, todos los alfajores tienen el mismo precio de $3.000.

El Nazareno

Fundada en 1982 y reconocida por su producción de alfajores y otros dulces tradicionales. Según explica el sitio oficial de Taste Atlas, la marca surgió de un pequeño taller creado por Leonardo José Grisoni y María Estela Gurriere, y hoy en día es considerada una de las productoras más reconocidas del país.

Su filosofía se basa en el uso de ingredientes naturales. Cada alfajor se elabora artesanalmente, capa por capa, con cuidado y precisión para lograr el equilibrio perfecto entre la masa y el dulce de leche. Su permanencia en el mercado se debe a la constancia en mantener la calidad y la autenticidad.

Han conservado su enfoque artesanal, a pesar de haberse convertido en una marca con un surtido más amplio y una fuerte presencia. Su historia demuestra cómo un pequeño taller familiar puede convertirse en una marca de renombre internacional.