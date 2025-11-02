El mensaje de Santilli tras ser designado ministro del Interior: “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas” El actual diputado habló brevemente antes de ingresar a la Quinta de Olivos para reunirse con el Presidente.

Un rato después de confirmarse que será el nuevo ministro del Interior del Gobierno nacional, Diego Santilli llegó a la Quinta de Olivos para reunirse con el presidente Javier Milei. Y antes de ingresar dejó la primera definición tras el anuncio.

“Vengo a hablar con el Presidente. Voy a charlar con él y voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos. Son reformas muy importantes para la Argentina y es el trabajo que tenemos que llevar adelante”, afirmó.

Y continuó: “Me sorprendió gratamente, que el presidente te llame y te haga semejante ofrecimiento. Obviamente, le dije que sí al instante. Venimos de hacer un acuerdo muy importante para esta elección con La Libertad Avanza y el PRO. Ganamos una elección muy difícil. Tengo que seguir trabajando y vamos a ver que me ofrece el presidente”.

En tanto, el flamante miembro del Gabinete señaló que “esta es la etapa de crecimiento, que tiene que ser por 20, 30, 40 años, que es la única manera que un país salga adelante”. Y apuntó: “Estoy absolutamente convencido que ese es camino y que vamos en ese camino. Mi tarea es para sumar, para lograr las reformas que tenemos que hacer”.

La decisión del ingreso de quien encabezó la lista de diputados en las últimas elecciones legislativas fue confirmada este domingo por el propio mandatario a través de su cuenta de X, donde apuntó: “Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. ¡VLLC (viva la libertad, carajo)! Fin”.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, la decisión se consensuó durante una reunión que se llevó adelante por la mañana en la Quinta de Olivos entre el Presidente y su asesor, Santiago Caputo.

En ese sentido, el consultor utilizó sus propias redes sociales para enviar sus felicitaciones: “Gran reconocimiento a un tipo que apoyó desde el día uno de manera incondicional el liderazgo del Presidente y que puso el hombro para dar vuelta una elección histórica en PBA”.

Según revelaron en el entorno del diputado, fue Milei el que lo llamó este mismo domingo por la tarde para ofrecerle el cargo. “El Colo”, que estaba volviendo de ver correr a su hijo en el TC Pista en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, aceptó.