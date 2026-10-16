El Niño: el río Paraná entró a la ciudad de Corrientes y ya son más de 200 los evacuados por la crecida

El agua anegó viviendas del barrio Anahí y se espera que el río supere los 7 metros, el nivel de evacuación. Itatí concentra el principal foco, con 55 personas reubicadas

Las aguas del río Paraná ingresaron a la ciudad de Corrientes y la provincia ya suma 222 personas reubicadas por la crecida vinculada al fenómeno El Niño. Algunas viviendas del barrio Anahí, ubicado en la zona norte de la capital y cercano a la costa, resultaron anegadas durante la mañana de este viernes. Según reflejaron medios locales, el agua alcanzó calles, veredas y residencias del sector.

De acuerdo con las previsiones oficiales, el río superará los 7 metros frente a la capital correntina entre el viernes y el sábado, el nivel de evacuación establecido, por lo que habrá familias que requerirán asistencia del Estado. “En Capital ya tenemos autoevacuados. Pero hoy tendríamos los primeros evacuados”, precisó Bruno Lovinson, titular de Defensa Civil provincial. Los autoevacuados en la capital son 71, pertenecientes a 14 familias.

El principal foco está en Itatí, localidad ubicada aguas abajo de la represa de Yacyretá, que pasó de 14 a 55 evacuados, correspondientes a 15 familias. El gobernador Juan Pablo Valdés recorrió la zona el jueves y anticipó que, ante la posibilidad de más evacuaciones, se habilitarán junto al municipio espacios de resguardo con servicios, alimentos y atención sanitaria.

Remontando el curso del Paraná, en las Islas Apipé Grande y Chica hay 44 personas evacuadas, mientras que en Ituzaingó se registraron 19 vecinos reubicados, en una localidad que está en situación de evacuación desde hace varios días. Además, Paso de la Patria y Barranqueras (Chaco) continúan en estado de alerta.

En Misiones, el panorama es distinto: aunque Libertad, Libertador y Santa Ana siguen en situación de evacuación y Eldorado está en alerta, las mediciones muestran que el río está estacionado o en baja. El río Iguazú también reduce su caudal.