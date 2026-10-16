El Niño: el río Paraná entró a la ciudad de Corrientes y ya son más de 200 los evacuados por la crecida

Las aguas del río Paraná ingresaron a la ciudad de Corrientes y la provincia ya suma 222 personas reubicadas por la crecida vinculada al fenómeno El Niño. Algunas viviendas del barrio Anahí, ubicado en la zona norte de la capital y cercano a la costa, resultaron anegadas durante la mañana de este viernes. Según reflejaron medios locales, el agua alcanzó calles, veredas y residencias del sector.
De acuerdo con las previsiones oficiales, el río superará los 7 metros frente a la capital correntina entre el viernes y el sábado, el nivel de evacuación establecido, por lo que habrá familias que requerirán asistencia del Estado. “En Capital ya tenemos autoevacuados. Pero hoy tendríamos los primeros evacuados”, precisó Bruno Lovinson, titular de Defensa Civil provincial. Los autoevacuados en la capital son 71, pertenecientes a 14 familias.
El principal foco está en Itatí, localidad ubicada aguas abajo de la represa de Yacyretá, que pasó de 14 a 55 evacuados, correspondientes a 15 familias. El gobernador Juan Pablo Valdés recorrió la zona el jueves y anticipó que, ante la posibilidad de más evacuaciones, se habilitarán junto al municipio espacios de resguardo con servicios, alimentos y atención sanitaria.
Remontando el curso del Paraná, en las Islas Apipé Grande y Chica hay 44 personas evacuadas, mientras que en Ituzaingó se registraron 19 vecinos reubicados, en una localidad que está en situación de evacuación desde hace varios días. Además, Paso de la Patria y Barranqueras (Chaco) continúan en estado de alerta.
En Misiones, el panorama es distinto: aunque Libertad, Libertador y Santa Ana siguen en situación de evacuación y Eldorado está en alerta, las mediciones muestran que el río está estacionado o en baja. El río Iguazú también reduce su caudal.
Río Uruguay: estable
El río Uruguay se mantiene estable. La represa de Salto Grande informó que la altura frente a Concordia, la única ciudad entrerriana con evacuados, no superará los 11 metros del nivel de alerta; la medición del viernes fue de 10,86 metros. No se esperan lluvias en la cuenca norte hasta el 22 de octubre. En Paso de los Libres continúan 31 personas de seis familias alojadas en barracas del Ejército, y Alvear, La Cruz, Yapeyú, Bompland y Concepción del Uruguay siguen en alerta.
Qué se espera
Según el último informe hidrológico de Yacyretá, los caudales mantendrán una tendencia creciente hasta el viernes 16, con valores estables a levemente decrecientes a partir del sábado 17. Salto Grande, por su parte, anticipó una tendencia descendente en el río Uruguay, aunque con “aguas altas” propias del trimestre, muy influenciadas por El Niño.