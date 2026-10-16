    • 16 de octubre de 2026 - 07:26

    El Niño golpea al Litoral: evacuaron a 19 personas en Misiones y advierten por nuevas crecidas

    Diez menores están entre los desplazados en Puerto Rico, Puerto Iguazú y Santa Ana. Aunque Yacyretá prevé un alivio parcial desde el sábado, alertó que entre octubre y diciembre podrían registrarse nuevos picos en los ríos por la influencia de El Niño.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La crecida de los ríos en Misiones obligó a evacuar a 19 personas, entre ellas 10 menores de edad, mientras continúan las complicaciones en rutas, puentes y pasos fronterizos. La situación afecta a distintas localidades de la provincia y se inscribe en un escenario de aguas altas en el Litoral argentino, con advertencias por posibles nuevos repuntes durante los próximos meses.

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    Según el relevamiento de la Dirección General de Seguridad de la Policía de Misiones, difundido el jueves hasta las 19, los evacuados se distribuyen entre Puerto Rico, Puerto Iguazú y Santa Ana. En Puerto Rico hay 11 personas desplazadas, ocho de ellas menores; en Puerto Iguazú son seis, incluidos dos niños, y en Santa Ana fueron reubicados dos adultos. Todos permanecen alojados en viviendas de familiares.

    El Paraná y el Uruguay, bajo monitoreo

    Los niveles de los cursos de agua muestran comportamientos diferentes según la zona. En Puerto Iguazú, el río Paraná alcanzó los 31,60 metros y el Iguazú llegó a 32,20 metros, ambos estacionados. En Comandante Andresito, en tanto, el nivel informado fue de 5,80 metros, con tendencia descendente.

    Sin embargo, varios puntos del Paraná registraban una suba sostenida del nivel del agua. Eldorado marcó 25,30 metros; Puerto Leoni, 19,10; Jardín América, 15,87; y Santa Ana, 10,47 metros, todos en ascenso. En Corpus Christi, la medición fue de 9,15 metros, mientras que en San Ignacio llegó a 10,47 metros, también con tendencia creciente.

    Sobre el río Uruguay, El Soberbio registró 7,52 metros y Alba Posse, 7,75, ambos sin variaciones. En San Javier, en cambio, el nivel alcanzó los 6,43 metros y continuaba subiendo.

    Cortes de rutas y puentes, y siete pasos fronterizos cerrados

    La crecida también generó restricciones para circular. Los puentes sobre los arroyos Piray Guazú, conocido como puente Banana, y Paranay, ambos sobre la Ruta Nacional 12, quedaron habilitados parcialmente, solo para vehículos de hasta 20 toneladas.

    En cambio, continúa clausurado el puente sobre el arroyo Yabebiry, entre Mártires y Colonia Santo Domingo Savio. También permanece cortada totalmente la Ruta Provincial 103 hacia Puerto Santa Ana, debido al avance del agua sobre la calzada.

    En San Ignacio, los desbordes en la zona de Paso Carreta afectaron 11 construcciones deshabitadas, entre viviendas y quinchos. En Colonia Delicia, por su parte, se normalizó el tránsito por un camino rural tras el descenso del arroyo Aguaray Guazú.

    A las dificultades viales se suma el cierre de siete pasos fronterizos con Paraguay, entre ellos los cruces Puerto Eldorado–Mayor Otaño, Puerto Mado–Lomas Valentinas, Colonia Victoria–Mayor Otaño, Puerto Libertador General San Martín–Puerto Triunfo, Puerto Maní–Bella Vista, Puerto Leoni y Colonia Oasis–Capitán Meza.

    Otros cruces internacionales, como El Soberbio–Porto Soberbo, Alba Posse–Porto Mauá y San Javier–Porto Xavier, continúan habilitados.

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