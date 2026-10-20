El Niño, recargado: las zonas del país más castigadas en el inicio de la semana por nieve, lluvias y tormentas

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La evolución de las condiciones meteorológicas al inicio de la semana laboral, motivó la emisión de alertas por parte del SMN. A partir del lunes, inicia la disparada por nevadas persistentes, con 15 a 30 cm en la cordillera de Mendoza y San Juan. A la tarde del lunes, por lluvias de 20 a 40 mm al sur mendocino y al oeste de La Pampa, y de 10 a 20 mm al norte de Neuquén.

El martes, una baja que se aísla en el Pacífico y se acerca a Chile, será el motor de las tormentas en el centro de Argentina. La alerta rige para la tarde, con 20 a 40 mm en La Pampa y 10 a 20 mm en el Alto Valle y el norte neuquino, con granizo ocasional y actividad eléctrica.

Por otra parte, el NEA respira tras días de lluvias y crecidas. Lunes y martes dejarán chaparrones sueltos en el centro y sur de Misiones. El miércoles vuelve la inestabilidad: el norte de Corrientes, Misiones y el este de Formosa podrían recibir tormentas, algunas localmente intensas. Aunque deje de llover, el agua que baja desde Brasil mantiene altos los niveles de los ríos.