El Niño, recargado: las zonas del país más castigadas en el inicio de la semana por nieve, lluvias y tormentas

La evolución de las condiciones meteorológicas al inicio de la semana laboral, motivó la emisión de alertas por parte del SMN. A partir del lunes, inicia la disparada por nevadas persistentes, con 15 a 30 cm en la cordillera de Mendoza y San Juan. A la tarde del lunes, por lluvias de 20 a 40 mm al sur mendocino y al oeste de La Pampa, y de 10 a 20 mm al norte de Neuquén.
El martes, una baja que se aísla en el Pacífico y se acerca a Chile, será el motor de las tormentas en el centro de Argentina. La alerta rige para la tarde, con 20 a 40 mm en La Pampa y 10 a 20 mm en el Alto Valle y el norte neuquino, con granizo ocasional y actividad eléctrica.
Por otra parte, el NEA respira tras días de lluvias y crecidas. Lunes y martes dejarán chaparrones sueltos en el centro y sur de Misiones. El miércoles vuelve la inestabilidad: el norte de Corrientes, Misiones y el este de Formosa podrían recibir tormentas, algunas localmente intensas. Aunque deje de llover, el agua que baja desde Brasil mantiene altos los niveles de los ríos.
El NOA, al igual que la Patagonia, seguirá con precipitaciones dispersas hasta el martes, cuando comienzan a ceder en forma gradual. Algunos sectores patagónicos continuarán con temperaturas destacadas, y en el NOA —por momentos— se esperan tardes con algunas ráfagas.