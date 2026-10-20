Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional sobre el impacto del fenómeno en la provincia.

El Niño en Santa Fe: lluvias "por encima de lo normal", suelos "saturados" y menos calor

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El fenómeno climático El Niño atraviesa una fase de fuerte intensidad a nivel global y ya muestra sus efectos directos en el territorio argentino.

De acuerdo con los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia de Santa Fe se encuentra en una de las zonas más vulnerables y expuestas a las consecuencias de este ciclo, que marcará el pulso climático durante la primavera y gran parte del verano.

Lluvias por encima de lo normal en el Litoral El último pronóstico trimestral emitido por el SMN advierte una clara señal sobre el noreste argentino y la región pampeana. En el caso de Santa Fe, los mapas climáticos oficiales marcan una alta probabilidad de precipitaciones superiores a los valores normales para el trimestre.

Acumulados frecuentes: El ingreso de humedad proveniente de la cuenca del Litoral potenciará la formación de tormentas de variada intensidad.

Saturación de suelos: Desde el organismo científico señalan que el riesgo principal radica en que el volumen de agua caída supere la capacidad de absorción de la tierra y la velocidad de drenaje de los centros urbanos. Comportamiento de las temperaturas y contexto regional Además del incremento en el régimen de lluvias, el SMN anticipa que la franja central del país —incluyendo a Santa Fe— registrará temperaturas medias ligeramente inferiores a lo normal en algunos tramos de la temporada, condicionadas por la mayor cobertura nubosa y la recurrencia de días lluviosos.

Sin embargo, los especialistas aclaran que esto no anula la posibilidad de que se presenten jornadas de calor intenso o sensaciones térmicas agobiantes típicas de la transición hacia el verano, potenciadas por los altos niveles de humedad ambiente.