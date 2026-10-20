    • 20 de octubre de 2026 - 11:25

    El Niño en Santa Fe: lluvias "por encima de lo normal", suelos "saturados" y menos calor

    Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional sobre el impacto del fenómeno en la provincia.

    El Niño en Santa Fe: lluvias por encima de lo normal, suelos saturados y menos calor

    El Niño en Santa Fe: lluvias "por encima de lo normal", suelos "saturados" y menos calor

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    El fenómeno climático El Niño atraviesa una fase de fuerte intensidad a nivel global y ya muestra sus efectos directos en el territorio argentino.

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    De acuerdo con los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia de Santa Fe se encuentra en una de las zonas más vulnerables y expuestas a las consecuencias de este ciclo, que marcará el pulso climático durante la primavera y gran parte del verano.

    Lluvias por encima de lo normal en el Litoral

    El último pronóstico trimestral emitido por el SMN advierte una clara señal sobre el noreste argentino y la región pampeana. En el caso de Santa Fe, los mapas climáticos oficiales marcan una alta probabilidad de precipitaciones superiores a los valores normales para el trimestre.

    • Acumulados frecuentes: El ingreso de humedad proveniente de la cuenca del Litoral potenciará la formación de tormentas de variada intensidad.

    • Saturación de suelos: Desde el organismo científico señalan que el riesgo principal radica en que el volumen de agua caída supere la capacidad de absorción de la tierra y la velocidad de drenaje de los centros urbanos.

    Comportamiento de las temperaturas y contexto regional

    Además del incremento en el régimen de lluvias, el SMN anticipa que la franja central del país —incluyendo a Santa Fe— registrará temperaturas medias ligeramente inferiores a lo normal en algunos tramos de la temporada, condicionadas por la mayor cobertura nubosa y la recurrencia de días lluviosos.

    Sin embargo, los especialistas aclaran que esto no anula la posibilidad de que se presenten jornadas de calor intenso o sensaciones térmicas agobiantes típicas de la transición hacia el verano, potenciadas por los altos niveles de humedad ambiente.

    Escenario preventivo y alertas locales

    Ante las proyecciones del SMN y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) —que advierten que este episodio se mantendrá activo con un marcado impacto al menos hasta los primeros meses de 2027—, la provincia de Santa Fe mantiene un seguimiento estrecho de la situación hidrológica.

    Las autoridades locales y los comités de emergencia remarcan que los pronósticos trimestrales del SMN establecen tendencias climáticas generales, por lo que es indispensable complementar su monitoreo con los avisos a corto plazo y alertas meteorológicas diarias que emite el organismo oficial ante la formación de tormentas severas puntuales.

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