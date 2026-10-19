    • 19 de octubre de 2026 - 10:58

    El Papa retoma su agenda y celebrará su audiencia general el miércoles

    Tras haber sido dado de alta el sábado, León XIV rezó el Ángelus del domingo desde la ventana del Palacio Apostólico y presidirá la audiencia el miércoles.

    El Papa retoma su agenda y celebrará su audiencia general el miércoles

    El Papa retoma su agenda y celebrará su audiencia general el miércoles

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    Por Agencia Noticias Argentinas

    El papa León XIV continúa su recuperación posoperatoria en el Palacio Apostólico Vaticano y el miércoles por la mañana celebrará la audiencia general, informó este lunes la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

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    Tras cinco días de hospitalización, el Papa rezó el Ángelus del domingo desde la ventana del Palacio Apostólico y saludó a las 15 mil personas que se congregaron en la Plaza de San Pedro para saludarlo y reiterarle su afecto y apoyo.

    Este miércoles, León XIV volverá a ver a la multitud de fieles en la plaza, en la audiencia general en la Plaza de San Pedro. La misma, por el momento, está confirmada, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

    Asimismo, no se conocen otros detalles, ni se sabe si el Papa realizará su habitual recorrido entre la gente en el papamóvil.

    No irá a Castel Gandolfo

    Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Papa no irá a su residencia en Castel Gandolfo, lugar donde, desde el inicio de su pontificado, iba desde el lunes hasta el martes por la noche para trabajar y descansar.

    En ese sentido, por el momento, León XIV permanecerá en el Vaticano para continuar su recuperación, la cual podría durar unos diez días, según declaró a los medios vaticanos el cirujano que lo operó, Stefano Margaritora.

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