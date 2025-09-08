El peronismo sorprendió con una contundente victoria bonaerense Fuerza Patria se impuso en 6 de las 8 secciones y le sacó 13 puntos de ventaja (casi un millón de votos) a LLA.

Aunque hasta última hora la mayoría de los analistas y los operadores políticos de LLA vaticinaban un “empate técnico” en las Legislativas bonaerenses de ayer, finalmente el resultado estuvo muy lejos de una paridad: con casi el 90% de las mesas escrutadas, anoche el peronismo y sus aliados, nucleados en el frente Fuerza Patria, obtenían casi el 47% de los votos, mientras que el partido libertario quedaba segundo con menos del 34%. Esos 13 sorpresivos puntos de diferencia representaron una ventaja de casi un millón de votos en la provincia de Buenos Aires, donde el PJ terminó ganando en 6 de las 8 secciones electorales.

En tercer lugar y muy lejos se ubicaba Somos Buenos Aires, con menos del 6%. Detrás de ellos quedaban los candidatos del Frente de Izquierda, con 4,36% de los votos.

Minutos después de las 22, el presidente Javier Milei habló desde el escenario en el búnker libertario y expresó que “en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo. Al mismo tiempo, ellos tuvieron un desempeño en línea con los resultados en elecciones ejecutivas, con todo el aparato peronista puesto en juego. Este es un piso en el que comenzaremos a trabajar de cara al 26 de octubre. Haremos un análisis y una profunda autocrítica: no hay opción de repetir nuestros errores, vamos a corregirlos a todos”.

Sigue el rumbo. Milei dijo que corregirán errores pero no cambiarán el plan.

Milei agregó que “más allá de este resultado, quiero señalar que el rumbo por el que fuimos elegidos en 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. vamos a seguir defendiendo el equilibrio fiscal, la restricción monetaria, el esquema cambiario, la política de desregulación, de capital humano, de defensa y de seguridad”. Y dijo: “Si hemos cometido errores en lo político, los vamos a arreglar para tener un mejor resultado el 26 de octubre. Vamos a continuar abrazando las ideas de la libertad y vamos a hacer grande a la Argentina nuevamente”.

La mayoría de los analistas externos coincidían en que el impacto de los últimos escándalos, sobre todo el de sospechas de corrupción en la gestión oficialista del área Discapacidad que salpica a la propia Karina Milei, terminó haciendo mella en la imagen del Gobierno en particular y de LLA en general. El resultado, además, fue una suerte de viento de cola de los reveses que vienen sufriendo el Presidente y su equipo en el Congreso, que le voltea vetos y aprueba leyes que, según Milei, atentan contra el déficit fiscal e incluso contra la estabilidad institucional.

En la otra vereda, Axel Kicillof se convirtió anoche en el gran ganador de la jornada electoral. Desafió a la dirigencia política y especialmente a la resistencia interna del kirchnerismo con su idea de desdoblar la elección, y los resultados le dieron la razón. La victoria ratifica su liderazgo como gobernador de la provincia más grande del país, lo posiciona como el principal referente de la oposición y, especialmente, lo pone en carrera como candidato a Presidente en 2027.

La diputada nacional Cecilia Moreau habló desde el búnker de Fuerza Patria y destacó la unidad del peronismo, con menciones especiales a Juan Grabois, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa y Cristina Kirchner. También elogió a los referentes territoriales que traccionaron la boleta celeste. “Esta noche hemos construido con la unidad del peronismo un triunfo contundente y rotundo”, apuntó.

Festejo de CFK

Cristina Fernández, quien cumple prisión domiciliaria por la condena en una causa de corrupción, festejó el resultado en el balcón de su departamento y posteó contra Milei: “Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”.

Voto de E. Bullrich

El exsenador nacional Esteban Bullrich emitió su voto y compartió un emotivo mensaje. Pese a las severas dificultades motoras que atraviesa por su ELA, Bullrich celebró el sufragio con una simple frase: “¡Qué lindo es votar!”.