El polémico asado de Milei con los “87 héroes” : ¿qué diputado sanjuanino asistió y cuáles no fueron? El presidente agasajó a quienes acompañaron el veto a los jubilados

Mucha repercusión tuvo el agasajo que el presidente Javier Milei le realizó a lo que él llamó “87 héroes” de la Cámara baja. Se trata de los legisladores que votaron acompañando el veto presidencial a la reforma jubilatoria.

El convite fue ayer en la Quinta de Olivos, con una concurrida presencia de legisladores pero no todos. De los sanjuaninos, el único presente fue el hombre de La Libertad Avanza, José Peluc. “Ha estado rico, sí. Lo importante es el contenido de la reunión, no la comida”, dijo este miércoles en una entrevista en Radio Sarmiento.

De los otros dos diputados por San Juan que acompañaron la medida, las orreguistas Nancy Picón y María de los ángeles Moreno, no asistieron a la comida que organizó el presidente. Y, por supuesto, los tres peronistas que no votaron a favor, que no habían sido invitados.

Milei llegó cerca de las 21 de anoche mientras ya los comensales degustaban empanadas, como entrada al plato principal. “Dio unas palabras de bienvenida, fue breve, no muy extenso, agradeció a los diputados, nos pidió que trabajemos en conjunto”, explicaron.