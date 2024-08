El PRO ratificó su apoyo al veto presidencial de la reforma jubilatoria pese a las críticas de Milei En un comunicado publicado en redes sociales, el partido que preside Mauricio Macri consideró “inapropiada” la ley que establece una nueva fórmula para las jubilaciones. Fue después de que el presidente de la Nación considerara unos “mentirosos demagogos” a los senadores del PRO que votaron a favor de la legislación junto a la oposición

En un contexto de intensos debates en el Congreso Nacional, el PRO publicó este domingo un comunicado en el que reafirmó sus principios y su posición en relación al gobierno de Javier Milei y manifestó su aval ante un eventual veto del Presidente a la reforma jubilatoria aprobada el jueves pasado en el Senado.

“El PRO declara su apoyo al veto del Presidente Milei a esta ley inapropiada”, cierra el documento publicado en todas sus redes sociales.

Había sido el propio mandatario quien los criticó horas antes cuando aseguró que “Juntos por el Cambio se comió 14 toneladas de piedras por querer hacer una reforma previsional en línea con la que presentamos y ahora votan con los kirchneristas una porquería para quebrar el sistema” y les reclamó: “Pónganse de acuerdo. Son una manga de mentirosos demagogos”.

Quizá el comunicado del PRO respondió a los cuestionamientos del Presidente. Pero de alguna manera contradice las declaraciones del presidente del bloque del PRO en el Senado, Luis Juez, quien aseguró que el voto sobre la ley de reforma jubilatoria estaba consensuado con el Gobierno nacional.

“Nosotros estuvimos trabajando durante 15 días buscando soluciones y alternativas. Con claridad, el Gobierno dijo que si votábamos el artículo 2, el 4 y el 10 lo poníamos en un quebranto. Y en el marco de esas conversaciones fue lo que se votó”, sostuvo Juez durante una entrevista en Radio Mitre.

“En la situación actual, el equilibrio fiscal es innegociable. Ninguna fórmula de aumento a los jubilados va a funcionar si no se arregla antes la economía. La historia de los últimos años lo demuestra”, es uno de los párrafos que cierra el documento del PRO. Milei había cuestionado a Macri por estas contradicciones en el interior de su partido: “O no maneja la tropa o la tropa no entiende el daño que están haciendo”.

El documento del PRO va en sintonía con las expresiones del último viernes hechas por su presidente, Mauricio Macri, en la red social X. “A pesar de que algunos senadores del PRO decidieron votar en contra de los artículos más gravosos de la ley de aumento de las jubilaciones, pero a favor del proyecto en general—contradiciendo la postura de los diputados del PRO, quienes rechazaron la ley en su totalidad—el partido ratifica que no avala un incremento del gasto previsional sin un financiamiento genuino. Comprometer el superávit fiscal no es una opción. Por lo tanto, consideramos que el presidente debe vetar la ley aprobada”, escribió el ex presidente.

El texto enfatizó la necesidad de “ratificar los valores” que unen a los integrantes del partido, y destacó la importancia de trabajar por el cambio que promete Milei tanto como apoyar iniciativas que favorezcan el crecimiento, la libertad y la democracia. Según el comunicado, el PRO busca hacer lo correcto sin especular sobre las “conveniencias particulares”, un mensaje que parece dirigido tanto a sus bases como a sus socios políticos.

Sin embargo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara alta contó que el viernes al mediodía mantuvo una reunión por Zoom con Macri, y dijo que seguramente el ex presidente no estaba enterado de las negociaciones al publicar su apoyo al veto presidencial, anunciado el jueves pasado. Un día antes, Macri y Milei habían almorzado en Olivos.

“Probablemente, no estaba informado al dedillo en el momento que opinó sobre las distintas variedades. Las mayorías parlamentarias hay que construirlas, hay que tener la capacidad para imaginarse distintos escenarios. Cuando no tenés la mayoría, tenés que construirla. Nosotros construiremos una importante cantidad de votos negativos en tres artículos que al Gobierno le resultaba absolutamente clave porque son los que financian el presupuesto y rompe el equilibrio fiscal. En eso hemos cumplido a rajatabla la palabra empeñada”, remarcó Luis Juez, quien agregó: “Los funcionarios deberán explicarle al Presidente qué estrategia se dio en el Senado”.

El Senado aprobó la ley de movilidad jubilatoria el jueves, con 61 votos a favor y ocho en contra. Eso significa que se aprobó por dos tercios y se establecieron cambios al modelo que propuso el Ejecutivo por DNU. Horas más tarde, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que confirmó la decisión del Poder Ejecutivo de vetar el proyecto que ya tuvo la aprobación en las dos cámaras.

“En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, decía el documento oficial.

El PRO y el decreto sobre la SIDE

No obstante, en Diputados el PRO votó en contra del DNU emitido por el presidente Javier Milei que aumentaba los fondos reservados de la SIDE. Esta medida fue vista por algunos sectores como un intento de reforzar los mecanismos de inteligencia del Estado en un contexto de creciente inseguridad, mientras que otros la consideraron un movimiento preocupante hacia un mayor secretismo y falta de transparencia.

“Más allá de las acciones que a veces requieren las técnicas legislativas, el PRO siempre ha mantenido un compromiso con una visión del país basada en el crecimiento, la libertad y la democracia. Por eso, acompañamos las medidas macroeconómicas que está llevando a cabo el presidente Milei y también nos sentimos libres de tener discrepancias sobre aspectos institucionales con los que no estamos de acuerdo”, dice el texto.

Desde el partido macrista remarcaron que no alientan “los atajos” porque “a la larga, dañan el sistema que sostiene la democracia, la república y la libertad de los argentinos”. En este sentido, justificaron su voto en Diputados contra el DNU que aumentaba los fondos reservados de la SIDE.

Este párrafo generó la respuesta del diputado del PRO Damián Arabia, que responde a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Milei y protagonista de una clara interna con Macri por los destinos del partido. “Yo soy diputado del bloque del PRO y junto con otros diputados del bloque del PRO no voté en contra del DNU. Buen domingo”, escribió el legislador en X.