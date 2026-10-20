El riesgo país superó la barrera de los 700 puntos básicos tras una nueva caída de los bonos

Los títulos Globales registraron bajas promedio en Wall Street y el indicador de JP Morgan tocó su nivel más alto en el último año, impulsado por factores externos y la incertidumbre local.

Los activos financieros de la Argentina operaron bajo una fuerte presión vendedora que provocó que el riesgo país elaborado por el banco JP Morgan superara este martes la línea de los 700 puntos básicos, ubicándose en las 710 unidades. Este registro representa el nivel más elevado desde octubre de 2025 y consolida una tendencia alcista que ya encadena ocho ruedas consecutivas de subas.

La escalada del indicador estuvo directamente relacionada con una nueva caída de los bonos soberanos argentinos, especialmente los títulos Globales con ley extranjera que cotizan en Wall Street, los cuales profundizaron sus pérdidas con un retroceso promedio del 1,5% en la jornada y acumulando bajas de hasta el 6% en el último mes. Los analistas señalaron que este comportamiento responde a una combinación de variables internacionales, destacando el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos y una mayor aversión global al riesgo emergente.