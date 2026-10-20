El riesgo país superó la barrera de los 700 puntos básicos tras una nueva caída de los bonos

Los activos financieros de la Argentina operaron bajo una fuerte presión vendedora que provocó que el riesgo país elaborado por el banco JP Morgan superara este martes la línea de los 700 puntos básicos, ubicándose en las 710 unidades. Este registro representa el nivel más elevado desde octubre de 2025 y consolida una tendencia alcista que ya encadena ocho ruedas consecutivas de subas.
La escalada del indicador estuvo directamente relacionada con una nueva caída de los bonos soberanos argentinos, especialmente los títulos Globales con ley extranjera que cotizan en Wall Street, los cuales profundizaron sus pérdidas con un retroceso promedio del 1,5% en la jornada y acumulando bajas de hasta el 6% en el último mes. Los analistas señalaron que este comportamiento responde a una combinación de variables internacionales, destacando el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos y una mayor aversión global al riesgo emergente.
Asimismo, referentes del mercado financiero explicaron que a los factores externos se le suma el componente de ruido político e incertidumbre local, de cara a la aproximación del calendario electoral de 2027. No obstante, remarcaron que los fundamentos macroeconómicos de la administración actual se mantienen sólidos gracias a la persistencia del superávit fiscal, la constante acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA) y los altos rendimientos que ofrecen los títulos de la curva soberana.