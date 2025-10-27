Elecciones: los mapas que muestran los cambios en las fuerzas ganadoras de cada provincia desde 2021 Cómo varió el voto en los comicios legislativos de ayer respecto de los del 2021 y 2023 en los 24 distritos del país.

Finalmente, el país se pintó de violeta como había presagiado Javier Milei en sus declaraciones públicas. La Libertad Avanza (LLA) ganó en 15 provincias en la elección para diputados nacionales. De los cuatro distritos que reúnen el 60% del padrón electoral – Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe -, LLA resultó ganadora en todos. Además se anotó triunfos en Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta y San Luis.

Fuerza Patria y sus aliados peronistas, en tanto, se impusieron en 7 provincias: Formosa, Catamarca, Tucumán, San Juan, La Pampa, Santa Cruz, y La Rioja. En esta última provincia, la diferencia fue de de apenas 30 décimas.

En Santiago del Estero ganó el Frente Cívico por Santiago, del gobernador Gerardo Zamora – un aliado del kirchnerismo- , y en Corrientes, se impuso el oficialismo provincial de Vamos Corrientes, que lidera el radical Gustavo Valdés.

En 2023, en las elecciones en las que se había impuesto Javier Milei, los números habían sido inversos: LLA se había impuesto en la categoría para diputados nacionales en sólo 7 provincias: Chubut, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Fe, todos distritos en los que volvió a ganar este domingo.

La evolución de los votos en 2023 y 2021

Los 9.314.147 votos que consiguió LLA este domingo equivalen a 2,6 millones de votos más que los que sumó en las legislativas de hace dos años y 8,2 millones más de los que consiguió en 2021, cuando daba sus primeros pasos electorales.

En 2023, La Libertad Avanza había sacado 6.706.759 votos, el 27,32% de total, en la categoría de diputados nacionales, considerando los obtenidos también por Avanza Libertad. Sumó 5,6 millones de votos respecto de 2021, cuando había cosechado poco más de un millón de sufragios (el 4,36%) junto a Avanza Libertad, el espacio que lideraba en ese momento José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. Hace cuatro años, Milei solo se había presentado con LLA en CABA y en Córdoba, mientras que Espert compitió con Avanza Libertad sólo en PBA.

Hace dos años, con ese resultado, la LLA superaba en la primera vuelta a Juntos por el Cambio, que había conseguido 6.393.538 sufragios (26%). La extinta alianza entre el PRO y UCR perdió 3,4 millones de votos, respecto de las elecciones legislativas de dos años antes. De los 41,8 puntos recogidos en 2021, pasó a 26% en 2023, casi 16 puntos menos.

En cuanto al peronismo, en 2023 consiguió 9.176.543 votos en la categoría para diputados, el 37,4%, contabilizando los obtenidos por Unión por la Patria, el Frente Cívico por Santiago, aliado del kirchnerismo, y por el Frente Renovador, que compitió con ese sello en Santiago del Estero.

En dos años, el peronismo había sumado 1,2 millones de apoyos respecto de los comicios previos de medio término, que perdió durante el gobierno de Alberto Fernández. Así, pasó del 33,74% en 2021 a 37,38% en 2023 – siempre en la categoría para diputados-, cuando Sergio Massa ganó en primera vuelta.

Procesamiento de datos: Daniela Czibener