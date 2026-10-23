EN VIVO | Hotesur-Los Sauces: la acusación habló de una "organización criminal" montada por Néstor y Cristina Kirchner

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comenzó este viernes a las 10.12 en Comodoro Py y rápidamente dejó fuertes definiciones de la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y el resto de los imputados. El Tribunal Oral Federal 5 puso formalmente en marcha el proceso y comenzó la lectura de los requerimientos que describen el presunto funcionamiento de una estructura destinada, según la Fiscalía, a canalizar fondos hacia el patrimonio de la familia Kirchner.

Cristina Kirchner siguió la apertura desde el departamento donde cumple prisión domiciliaria y Máximo Kirchner también participó de manera virtual. El presidente del tribunal, José Michilini , aclaró al comenzar que esta modalidad será excepcional para la jornada inaugural y que el desarrollo posterior del juicio será presencial, salvo autorizaciones específicas.

Uno de los momentos de mayor impacto llegó cuando comenzó a leerse la acusación elaborada durante la investigación por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques . Allí se sostuvo que existió una “compleja maniobra de corrupción” desarrollada durante más de una década y vinculada con una estructura que la acusación calificó como una “organización criminal” .

Según la hipótesis que ahora deberá ser discutida y probada durante el juicio, los exmandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner habrían ocupado los lugares centrales de esa estructura , mientras que Máximo Kirchner aparece señalado dentro del esquema como organizador. La Fiscalía sostiene que los negocios hoteleros e inmobiliarios habrían sido utilizados para hacer regresar al patrimonio familiar una parte de los fondos obtenidos por empresarios beneficiados con contrataciones estatales.

La acusación también afirmó que “Néstor Kirchner y Cristina Fernández aportaron al plan criminal el poder y la jerarquía”, mientras los empresarios involucrados habrían participado mediante alquileres y otras operaciones comerciales que, para los investigadores, servían para transferir y disimular ganancias.

Comienza el juicio Hotesur-Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner, acusados por lavado de dinero, seguirán la primera audiencia de forma virtual

Hoteles, propiedades y presuntos retornos de dinero

El juicio busca determinar si los contratos vinculados con Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. fueron operaciones comerciales genuinas o si, tal como sostiene la acusación, formaron parte de un mecanismo para lavar activos provenientes de empresarios relacionados con la obra pública y otras actividades vinculadas con el Estado.

En el caso de Los Sauces, la investigación se concentró en alquileres de propiedades pertenecientes a la familia Kirchner a empresas relacionadas con Lázaro Báez y el Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa. En Hotesur, el foco está puesto principalmente en la explotación de los hoteles familiares y en el flujo de dinero proveniente de empresas del Grupo Báez.

La Fiscalía sostiene que esos movimientos habrían permitido transferir y ocultar parte de las ganancias dentro del patrimonio de los expresidentes y su círculo familiar. Esa hipótesis será una de las cuestiones centrales que deberán probar los acusadores durante el extenso debate oral.

Manzanares llegó a Comodoro Py y anticipó que declarará

Entre los acusados que estuvieron personalmente en los tribunales apareció Víctor Manzanares, histórico contador de la familia Kirchner y arrepentido en la causa. Antes del comienzo de la audiencia aseguró que piensa declarar y responder preguntas durante el proceso.

Manzanares manifestó que acudió para “responder ante la sociedad” y afirmó que espera que el juicio termine con una decisión judicial que permita cerrar el proceso. Su testimonio aparece como uno de los más esperados por el rol que tuvo durante años en la administración de los bienes y sociedades investigadas.

Lázaro Báez siguió el juicio desde la cárcel de Ezeiza

Otro de los acusados que participó de la audiencia fue Lázaro Báez, quien se conectó vía Zoom desde la cárcel de Ezeiza para seguir el inicio del juicio por Hotesur-Los Sauces. El empresario, exdueño de Austral Construcciones, cumple actualmente una pena de 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”.

Lázaro Báez, desde la cárcel. Foto: Captura Youtube Poder Judicial.

Báez volvió a quedar en el centro de una causa vinculada con el patrimonio de la familia Kirchner, ya que la acusación sostiene que empresas de su grupo participaron de operaciones comerciales con Hotesur y Los Sauces que serán analizadas durante el debate oral.

En junio de 2025, el empresario había sido detenido por orden del Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py, luego de que la Corte Suprema dejara firme otra condena en su contra por la causa Vialidad. Desde el penal de Ezeiza, este viernes siguió de manera remota la lectura de las acusaciones que dieron inicio al nuevo juicio.

No habrá audiencia este sábado

Durante la primera jornada también apareció una modificación en el cronograma. Michilini explicó que el tribunal continuará inicialmente con la lectura de la acusación correspondiente a Los Sauces, mientras transcurre el plazo procesal necesario para incorporar plenamente el tramo de Hotesur dentro del debate unificado.

El magistrado confirmó además que finalmente no habrá audiencia este sábado, pese a que ese día había sido reservado originalmente dentro del esquema de tres jornadas semanales. En la lectura de Los Sauces intervienen 25 acusados en este tramo del proceso.

El juicio está a cargo del TOF 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, mientras que el fiscal Diego Velasco sostiene la acusación durante el debate. Las expresiones difundidas este viernes corresponden a la hipótesis de la acusación y deberán ser evaluadas junto con las pruebas y los argumentos de las defensas durante el juicio. Los imputados mantienen su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.